Падіння дрона в Печерському районі: кількість постраждалих та деталі

Гасіння пожежі в Печерському районі. Фото: ДСНС Києва

П'ятеро людей отримали поранення через падіння ворожого безпілотника у Печерському районі Києва. Дрон розбився вранці у четвер, 15 жовтня, на подвір'ї біля п'ятиповерхівки, пошкодивши дах, вікна та фасади кількох сусідніх житлових будинків. Медики вже забрали двох потерпілих до лікарні, екстрені служби працюють на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Наслідки падіння дрона в Печерському районі 15 жовтня

Унаслідок падіння ворожого безпілотного апарата у Печерському районі травми отримали п'ятеро людей. Інцидент стався на території житлової забудови, де дрон упав прямо у двір.

Наслідки падіння дрона в дворі. Фото: ДСНС

За уточненими даними, двох із п'яти постраждалих довелося терміново госпіталізувати. Медичні бригади забрали поранених до медичного закладу для надання фахової допомоги. На місці падіння продовжують працювати всі необхідні екстрені служби.

Госпіталізація постраждалих. Фото: ДСНС

Удар припав на відкриту ділянку поблизу п'ятиповерхового житлового будинку, який зазнав найбільших руйнувань. Наразі там зафіксовано пошкодження частини покрівлі, посічений фасад та повністю вибите скло у вікнах.

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Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Від падіння БпЛА також постраждали дві сусідні триповерхівки. Їхні фасади теж отримали пошкодження. Крім того, безпосередньо на подвір'ї між будинками виникла пожежа, яку вже загасили.

Новини.LIVE повідомляли, що наразі, за оцінкою військових, ймовірність нового наступу військ РФ на північні регіони України зберігається. Але українська розвідка наразі не спостерігає формування відповідної кількості військ для атаки на Київ. За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, для масштабної операції противнику необхідно зосередити щонайменше 70 тисяч військових. Водночас найбільш імовірним задумом ворога генерал вважає спробу створення буферної зони на Чернігівщині, а не штурм Києва.

У Київській області чергова російська атака призвела до поранення чотирьох цивільних осіб. За даними правоохоронних органів, уламками та вибуховими хвилями пошкоджено 16 приватних будинків і низку автівок, а одну житлову садибу та вантажний автомобіль було знищено повністю.