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Главная Киев Российский дрон атаковал многоэтажный дом в Святошинском районе

Российский дрон атаковал многоэтажный дом в Святошинском районе

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21 октября 2026 08:39
Удар БпЛА по 24-этажному дому в Святошинском районе: число жертв социальная сеть Telegram
Пожар в квартире после попадания дрона. Фото: соцсети

В Святошинском районе Киева число жертв в результате попадания российского беспилотника в многоэтажный дом возросло до двух человек. Вражеский дрон врезался в 24-этажный жилой дом утром в среду, 21 октября, вызвав пожар. Еще один человек получил ранения, врачи уже оказывают ему всю необходимую помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Киевской городской военной администрации.

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Попадание БПЛА и пожар в высотном здании в Святошинском районе

Вражеский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой квартал в Святошинском районе. По предварительным данным, целью дрона стал 24-этажный дом. В результате прямого попадания БПЛА в многоэтажке мгновенно вспыхнул пожар. Огонь охватил жилые помещения, вынудив экстренные службы оперативно реагировать на чрезвычайное происшествие.

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Пожар в многоэтажке в Святошинском районе. Фото: соцсети

Последствия удара оказались фатальными для жильцов высотки. Сначала поступала информация об одной жертве вражеского налета. Однако впоследствии данные обновились — по состоянию на 8:22 официальные источники подтвердили гибель уже двух человек.

Кроме того, известно о как минимум одном пострадавшем. Пострадавший житель в настоящее время получает всю необходимую медицинскую помощь от специалистов. Представители власти выразили искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате этой атаки.

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Новини.LIVE сообщали, что утром в среду, 21 октября, Киев вновь оказался под ударом российских дронов. В Деснянском районе беспилотник упал на открытый участок, из-за чего загорелись припаркованные рядом автомобили. На место падения сразу же выехали спасатели, полиция и медики.

До этого, ночью, россияне атаковали Соломенский район Киева. Там вражеский БпЛА поразил объект транспортной инфраструктуры, вызвав пожар, ликвидацией которого занимались экстренные службы.

Кроме того, накануне, 20 октября, российская армия уже во второй раз нанесла удар по зданию Института Стражеска. На этот раз снаряд разрушил операционную на шестом этаже медицинского учреждения. В прошлом году медкомплекс уже подвергался разрушениям в результате вражеской атаки, но тогда основной удар пришелся на четвертый этаж.

Киев смерть пожар обстрелы дроны война в Украине многоэтажка
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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