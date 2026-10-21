Пожежа у квартирі після влучання дрона. Фото: соцмережі

У Святошинському районі Києва кількість жертв від влучання російського безпілотника на багатоповерхівку зросла до двох осіб. Ворожий дрон врізався у 24-поверховий житловий будинок вранці в середу, 21 жовтня, спровокувавши пожежу. Ще одна людина отримала поранення, лікарі вже надають їй усю необхідну допомогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Київської міської військової адміністрації.

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Влучання БпЛА та пожежа у висотці в Святошинському районі

Ворожий безпілотний літальний апарат атакував житлову забудову у Святошинському районі. За попередніми даними, ціллю дрона став 24-поверховий будинок. Унаслідок прямого попадання БпЛА в багатоповерхівці миттєво спалахнула пожежа. Вогонь охопив житлові приміщення, змусивши екстрені служби оперативно реагувати на надзвичайну подію.

Пожежа в багатоповерхівці в Святошинському районі. Фото: соцмережі

Наслідки удару виявилися фатальними для мешканців висотки. Спочатку надходила інформація про одну жертву ворожого нальоту. Однак згодом дані оновилися — станом на 8:22 офіційні джерела підтвердили загибель уже двох людей.

Окрім цього, відомо про щонайменше одну постраждалу особу. Травмований мешканець наразі отримує всю необхідну медичну допомогу від фахівців. Представники влади висловили щирі співчуття родинам та близьким загиблих унаслідок цієї атаки.

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Новини.LIVE повідомляли, що вранці в середу, 21 жовтня, Київ знову опинився під ударом російських дронів. У Деснянському районі безпілотник упав на відкриту ділянку, через що спалахнули припарковані поруч автомобілі. На місце падіння одразу виїхали рятувальники, поліція та медики.

Перед цим, уночі, росіяни атакували Солом'янський район Києва. Там ворожий БпЛА поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури, спричинивши пожежу, ліквідацією якої займалися екстрені служби.

Крім того, напередодні, 20 жовтня, російська армія вже вдруге поцілила по будівлі Інституту Стражеска. Цього разу снаряд розбив операційну на шостому поверсі медичного закладу. Минулого року медкомплекс уже зазнавав руйнувань від ворожої атаки, але тоді основний удар припав на четвертий поверх.