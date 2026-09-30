Россия нанесла удары по инфраструктуре и жилым домам: что известно о пострадавших в Киеве

Спасатель. Фото: ГСЧС

Очередная атака России привела к пожарам сразу в четырёх районах Киева. В результате обстрелов погиб один человек, ещё четверо граждан получили ранения. Под ударом оказались складские помещения, магазин и частный жилой сектор, куда уже прибыли экстренные службы для ликвидации последствий.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Новини.LIVE.

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В Киеве погиб человек в результате атаки РФ 30 сентября

По обновленной информации, в результате атак погиб один человек. Кроме того, число раненых граждан возросло до четырёх человек. В настоящее время профильные службы продолжают выяснять подробные обстоятельства состояния пострадавших и оказывают необходимую помощь, направляясь на места происшествий.

Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Удары привели к пожарам сразу в нескольких частях города. В частности, в Святошинском районе после обстрела загорелись частные жилые дома. Аналогичная ситуация зафиксирована и в Подольском районе , где огонь также охватил частный дом.

В Оболонском районе вражеская атака спровоцировала пожар непосредственно в помещении магазина. В то же время в Голосеевском районе загорелось складское здание. Все экстренные подразделения оперативно выехали на места происшествий для тушения пожара и ликвидации последствий.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что поздно вечером 29 сентября вражеский дрон атаковал Салтовский район Харькова. Взрывом были повреждены легковой автомобиль и окна в частном доме, а местный ребенок пережил острую стрессовую реакцию.

Еще один удар беспилотника пришелся в непосредственной близости от польской границы, всего в нескольких сотнях метров от пункта пропуска. Поскольку во время тревоги работу КПП своевременно приостановили, а людей перевели в укрытия, обошлось без пострадавших.