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Главная Киев Российский удар по Киеву: один человек погиб, четверо ранены

Российский удар по Киеву: один человек погиб, четверо ранены

Ua ru
30 сентября 2026 07:22
Россия нанесла удары по инфраструктуре и жилым домам: что известно о пострадавших в Киеве
Спасатель. Фото: ГСЧС

Очередная атака России привела к пожарам сразу в четырёх районах Киева. В результате обстрелов погиб один человек, ещё четверо граждан получили ранения. Под ударом оказались складские помещения, магазин и частный жилой сектор, куда уже прибыли экстренные службы для ликвидации последствий.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Новини.LIVE.

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В Киеве погиб человек в результате атаки РФ 30 сентября

По обновленной информации, в результате атак погиб один человек. Кроме того, число раненых граждан возросло до четырёх человек. В настоящее время профильные службы продолжают выяснять подробные обстоятельства состояния пострадавших и оказывают необходимую помощь, направляясь на места происшествий.

Обстріли Києва 30 вересня
Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Удары привели к пожарам сразу в нескольких частях города. В частности, в Святошинском районе после обстрела загорелись частные жилые дома. Аналогичная ситуация зафиксирована и в Подольском районе , где огонь также охватил частный дом.

В Оболонском районе вражеская атака спровоцировала пожар непосредственно в помещении магазина. В то же время в Голосеевском районе загорелось складское здание. Все экстренные подразделения оперативно выехали на места происшествий для тушения пожара и ликвидации последствий.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что поздно вечером 29 сентября вражеский дрон атаковал Салтовский район Харькова. Взрывом были повреждены легковой автомобиль и окна в частном доме, а местный ребенок пережил острую стрессовую реакцию.

Еще один удар беспилотника пришелся в непосредственной близости от польской границы, всего в нескольких сотнях метров от пункта пропуска. Поскольку во время тревоги работу КПП своевременно приостановили, а людей перевели в укрытия, обошлось без пострадавших.

Киев пожар обстрелы война в Украине жертва пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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