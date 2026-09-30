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Головна Київ Удар Росії по Києву: одна людина загинула, четверо поранені

Удар Росії по Києву: одна людина загинула, четверо поранені

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30 вересня 2026 07:22
Росія атакувала інфраструктуру та будинки: що відомо про постраждалих в Києві
Рятувальник. Фото: ДСНС

Чергова атака Росії призвела до пожеж одразу в чотирьох районах Києва. Через обстріли загинула одна людина, ще четверо громадян отримали поранення. Під ударом опинилися складські приміщення, крамниця та приватний житловий сектор, куди вже прибули екстрені служби для ліквідації наслідків.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Новини.LIVE.

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У Києві загинула людина через атаку РФ 30 вересня

За оновленою інформацією, від атак загинула одна людина. Крім того, кількість поранених громадян зросла до чотирьох осіб. Наразі профільні служби продовжують з'ясовувати детальні обставини щодо стану постраждалих та надають необхідну допомогу, прямуючи на місця подій.

Обстріли Києва 30 вересня
Пожежа в Києві. Фото: ДСНС Києва

Удари призвели до пожеж одразу в кількох частинах міста. Зокрема, у Святошинському районі після обстрілу спалахнули приватні житлові будинки. Аналогічна ситуація зафіксована і в Подільському районі, де вогонь також охопив приватну оселю.

В Оболонському районі ворожа атака спровокувала пожежу безпосередньо в приміщенні магазину. Водночас у Голосіївському районі зайнялася складська будівля. Усі екстрені підрозділи оперативно вирушили на локації для приборкання вогню та ліквідації наслідків.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що пізно ввечері 29 вересня ворожий дрон атакував Салтівський район Харкова. Вибухом пошкодило легковик і вікна у приватному будинку, а місцева дитина пережила гостру реакцію на стрес.

Ще один удар безпілотника припав упритул до польського кордону, лише за кількасот метрів від пункту пропуску. Оскільки під час тривоги роботу КПП вчасно призупинили, а людей перевели до укриттів, обійшлося без постраждалих.

Київ пожежа обстріли війна в Україні жертва постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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