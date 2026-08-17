Разрушенный книжный рынок на Почайной: последствия удара РФ по Киеву

Сожженные книги. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Российский удар по Киеву 16 августа превратил культовый столичный книжный рынок на Почайной в руины. В результате атаки полностью сгорели торговые лавки и тысячи экземпляров литературы. Тем временем предприниматели находятся в состоянии шока и пока не знают, как восстановить утраченный бизнес.

Об этом с места событий сообщила журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

Книжный рынок на Почайной превратился в сплошное пепелище

В Киеве российский удар полностью разрушил знаменитый книжный рынок на Почайной, превратив торговые лавки и литературу в пепел. По словам предпринимателей, масштаб ущерба настолько колоссален, что они находятся в состоянии шока и пока не понимают, как восстанавливать свой бизнес.

Книги в копоти. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Оценивая последствия атаки, корреспондент Новини.LIVE Анна Сирик отметила, что огонь уничтожил не просто торговые площади, а знаковую для столицы локацию.

"Так сейчас выглядит книжный рынок на Почайне, который был культовым местом для киевлян на протяжении всего своего существования. Здесь еще маленькие горожане покупали свою первую детскую литературу", — рассказала журналистка с места событий.

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Книги в пепле. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Этот рынок годами удовлетворял потребности совершенно разных поколений читателей.

"Потом, в школьные годы, покупали учебники, разнообразные тетради и вспомогательную литературу. А когда вырастали, искали раритетные художественные издания, которые становились любимыми и пополняли книжные полки дома", — подчеркнула Анна Сирик.

Пробоина в крыше помещения в результате российского обстрела. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

После обстрела спасти инфраструктуру и товар оказалось невозможно.

Книги превратились в мусор из-за пожара. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

"Сейчас все это место, как вы видите, полностью уничтожено. Здесь почти ничего не подлежит восстановлению, все книги также сожжены. Мы общались с владельцами бизнеса, они в шоке и не хотят комментировать на камеру, но говорят, что пока даже не имеют какого-то плана, представления, что делать дальше. Уничтожены тысячи книг", — констатировала журналистка.

Последствия взрывов и пожара на рынке. Фото: Новини.LIVE/Анна Сирик

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 августа российские войска нанесли удар по Киеву, в результате чего возник масштабный пожар на книжном рынке возле станции метро "Почайна". Огонь охватил площадь более 2000 квадратных метров. Пламя полностью уничтожило часть торговых павильонов вместе с книгами и имуществом предпринимателей.

Этот книжный рынок непрерывно функционировал в Оболонском районе столицы с 1997 года. За это время он превратился в одну из крупнейших профильных торговых площадок города с сотнями рабочих мест. Для многих предпринимателей рынок был многолетним центром ведения бизнеса с постоянной клиентской базой.

Во время этой же ночной атаки пострадал расположенный неподалеку офис издательства "Наш Формат". Это уже второе разрушение инфраструктуры компании в результате российских ударов: в июле прошлого года обстрел существенно повредил их склад и книжные запасы. Тогда на ликвидацию последствий и полноценное возобновление работы издательству потребовалось около полутора месяцев.