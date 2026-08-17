Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Ринок на Почайній у попелі: як виглядає культове місце Києва

Ринок на Почайній у попелі: як виглядає культове місце Києва

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 10:20
Знищений книжковий ринок на Почайній: наслідки удару РФ по Києву
Спалені книги. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Російський удар по Києву 16 серпня перетворив культовий столичний книжковий ринок на Почайній на згарище. Внаслідок атаки вщент вигоріли торгові ятки та тисячі примірників літератури. Тим часом підприємці перебувають у стані шоку і поки не знають, як відновлювати втрачений бізнес.

Про це з місця подій повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Книжковий ринок на Почайній перетворився на суцільне згарище

У Києві російський удар вщент зруйнував знаменитий книжковий ринок на Почайній, перетворивши торгові ятки та літературу на попіл. За словами підприємців, масштаб збитків настільки колосальний, що вони перебувають у стані шоку і наразі не розуміють, як відновлювати власну справу.

Почайна ринок книг
Книжки у кіптяві. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Оцінюючи наслідки атаки, кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик зазначила, що вогонь знищив не просто торгівельні площі, а знакову для столиці локацію.

"Такий вигляд має зараз ринок книжковий на Почайні, який був культовим місцем для киян протягом всього свого існування. Тут ще маленькі юні містяни купували свою першу дитячу літературу", — розповіла журналістка з місця подій.

Читайте також:
Книжковий ринок на Почайній в Києві
Книжки у попелі. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Цей ринок роками забезпечував потреби абсолютно різних поколінь читачів.

"Далі під час школи купували освітні, різноманітні зошити та допоміжну літературу. А далі вже коли виростали, шукали раритетні художні видання, які ставали улюбленими і доповнювали книжкові полиці вдома", — підкреслила Анна Сірик.

Книжковий ринок згорів в Києві
Отвір у даху приміщення через російську атаку. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Після обстрілу врятувати інфраструктуру та товар виявилося неможливо.

Згоріли книжки на ринку в Києві
Книжки перетворилися на сміття через пожежу. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

"Нині все це місце, як ви бачите, повністю знищене. Тут майже нічого не підлягає відновленню, всі книги також спалені. Ми спілкувалися з власниками бізнесу, вони шоковані і не хочуть коментувати на камеру, але кажуть, що поки що навіть не мають якогось плану, уявлення, що робити далі. Знищені тисячі книжок", — констатувала журналістка. 

Почайна ринок пожежа в Києві
Наслідки вибухів та пожежі на ринку. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 16 серпня російські війська завдали удару по Києву, внаслідок якого виникла масштабна пожежа на книжковому ринку біля станції метро "Почайна". Вогонь охопив площу понад 2000 квадратних метрів. Полум'я повністю знищило частину торгових павільйонів разом із книгами та майном підприємців.

Цей книжковий ринок безперервно функціонував в Оболонському районі столиці з 1997 року. За цей час він перетворився на один із найбільших профільних торгівельних майданчиків міста із сотнями робочих місць. Для багатьох підприємців ринок був багаторічним осередком ведення бізнесу зі сталою базою клієнтів.

Під час цієї ж нічної атаки постраждав розташований неподалік офіс видавництва "Наш Формат". Це вже друге руйнування інфраструктури компанії від російських ударів: у липні минулого року обстріл суттєво пошкодив їхній склад та книжкові запаси. Тоді на ліквідацію наслідків і повноцінне відновлення роботи видавництву знадобилося близько півтора місяця.

Київ пожежа книги ринок обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації