Садовый рассказал об общении с Кличко — давал ли он советы мэру столицы

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: скриншот

Киев — достаточно специфический город. Чтобы удачно им управлять, органам власти нужно налаживать сотрудничество и избегать конфликтов. Ради будущего столицы стоит объединяться.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в интервью Новини.LIVE в пятницу, 6 июня.

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Давал ли Садовый советы Кличко

Как отметил Андрей Садовый, он говорил мэру столицы Виталию Кличко о тех или иных недостатках и недоработках. Глава Львова признается, что правды не скрывал.

"Я ему иногда звонил. Исправлял", — отметил Садовый.

Он также добавил, что Киев имеет свою специфику. По мнению Садового, стоит немного модернизировать действующее законодательство.

"Потому что Киев — это единственный город в Украине, который не имеет местного самоуправления. Есть районные администрации. У меня, во Львове, они подчинены городу. В Киеве они напрямую подчинены Офису Президента. Киев имеет такую разделенность, поэтому должно быть больше единства и меньше агрессии, надо больше искать точки к взаимоподдержке со всеми", — подчеркнул Садовый.

Напомним, ранее мэр Львова также ответил, кто лучше всего может вести переговоры с Россией. Речь идет не о союзниках.

Также Андрей Садовый прокомментировал отношения Украины с Польшей. Он объяснил, чего на самом деле не хватает.