Садовий розповів про спілкування з Кличком — чи давав він поради меру столиці

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: скриншот

Київ — досить специфічне місто. Аби вдало ним управляти, органам влади потрібно налагоджувати співпрацю та уникати конфліктів. Заради майбутнього столиці варто об'єднуватись.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий в інтерв'ю Новини.LIVE у п'ятницю, 6 червня.

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Як зазначив Андрій Садовий, він говорив меру столиці Віталію Кличку про ті чи інші недоліки й недопрацювання. Очільник Льова зізнається, що правди не приховував.

"Я йому деколи телефонував. Виправляв", — зазначив Садовий.

Він також додав, що Київ має свою специфіку. На думку Садового, варто трохи модернізувати чинне законодавство.

"Тому що Київ — це єдине місто в Україні, що не має місцевого самоврядування. Є районні адміністрації. У мене, у Львові, вони підпорядковані місту. У Києві вони напряму підпорядковані Офісу Президента. Київ має таку розділеність, тому має бути більше єдності і менше агресії, треба більше шукати точки до взаємопідтримки зі всіма", — наголосив Садовий.

Нагадаємо, раніше мер Львова також відповів, хто найкраще може вести переговори з Росією. Йдеться не про союзників.

Також Андрій Садовий прокоментував стосунки України з Польщею. Він пояснив, чого насправді бракує.