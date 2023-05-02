Где в центре Киева можно пофотографироваться в цветущих деревьях

У красного корпуса университета им. Шевченко в Киеве уже расцветает сирень. Фото: Новости.

Весна возвращается в столицу Украины, а город засиял новыми красками. Деревья и невероятные цветы окружают жителей Киева и дарят прекрасную весеннюю атмосферу.

Фотограф Новини.LIVE прошелся по улицам города, чтобы показать невероятную столицу.

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Цветущие локации Киева

Жители и гости столицы имеют уникальную возможность прогуляться и насладиться цветущими сакурами и каштанами. В самых популярных локациях Киева собрались посетители — от самых молодых до самых старших. Приглашаем и вас прогуляться по столице, насладиться ее теплом, уютом и величеством.

Цветущие деревья на площади Контракта. Фото: Новости.

Цветущие деревья на площади Контракта. Фото: Новости.

Клумбы с цветами на Подоле. Фото: Новости.

У руин Десятинной церкви в начале Андреевского спуска начали цвести каштаны. Фото: Новости.

Фруктовые деревья возле исторического музея в Киеве. Фото: Новости.

Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.

Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.

Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.

Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости. 1/4 _ 4

Магнолия на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.

Пейзажная аллея в Киеве. Фото: Новости.

Сакуры возле станции метро "Золотые ворота". Фото: Новости.

Клумба с тюльпанами возле оперного театра. Фото: Новости.

Цветущая сакура и фонтан возле оперного театра. Фото: Новости.

Сакура возле оперного театра в Киеве. Фото: Новости.

Тюльпаны у дома учителя в Киеве. Фото: Новости.

Тюльпаны у дома учителя в Киеве. Фото: Новости. 1/2 _ 2

Сирень возле университета им. Тараса Шевченко. Фото: Новости.

Цветущие деревья в парке Шевченко. Фото: Новости.

Парк Шевченко в Киеве. Фото: Новости.

Парк Шевченко в Киеве. Фото: Новости.