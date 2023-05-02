Где в центре Киева можно пофотографироваться в цветущих деревьях

Сакуры, каштаны и сирень: бесплатные цветущие локации в центре Киева
Весна возвращается в столицу Украины, а город засиял новыми красками. Деревья и невероятные цветы окружают жителей Киева и дарят прекрасную весеннюю атмосферу.
Фотограф Новини.LIVE прошелся по улицам города, чтобы показать невероятную столицу.
Цветущие локации Киева
Жители и гости столицы имеют уникальную возможность прогуляться и насладиться цветущими сакурами и каштанами. В самых популярных локациях Киева собрались посетители — от самых молодых до самых старших. Приглашаем и вас прогуляться по столице, насладиться ее теплом, уютом и величеством.
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Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.
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Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.
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Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.
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Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.
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Тюльпаны у дома учителя в Киеве. Фото: Новости.
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Тюльпаны у дома учителя в Киеве. Фото: Новости.