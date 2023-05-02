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Сакуры, каштаны и сирень: бесплатные цветущие локации в центре Киева

2 мая 2023 07:47
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Где в центре Киева можно пофотографироваться в цветущих деревьях
У красного корпуса университета им. Шевченко в Киеве уже расцветает сирень. Фото: Новости.
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Весна возвращается в столицу Украины, а город засиял новыми красками. Деревья и невероятные цветы окружают жителей Киева и дарят прекрасную весеннюю атмосферу.

Фотограф Новини.LIVE прошелся по улицам города, чтобы показать невероятную столицу.

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Цветущие локации Киева

Жители и гости столицы имеют уникальную возможность прогуляться и насладиться цветущими сакурами и каштанами. В самых популярных локациях Киева собрались посетители — от самых молодых до самых старших. Приглашаем и вас прогуляться по столице, насладиться ее теплом, уютом и величеством.

Весна в Киеве
Цветущие деревья на площади Контракта. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Цветущие деревья на площади Контракта. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Клумбы с цветами на Подоле. Фото: Новости.
Весна в Киеве
У руин Десятинной церкви в начале Андреевского спуска начали цвести каштаны. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Фруктовые деревья возле исторического музея в Киеве. Фото: Новости.
  • Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.
  • Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.
  • Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.
  • Сакуры на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.
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Весна в Киеве
Магнолия на Пейзажной аллее в Киеве. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Пейзажная аллея в Киеве. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Сакуры возле станции метро "Золотые ворота". Фото: Новости.
Весна в Киеве
Клумба с тюльпанами возле оперного театра. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Цветущая сакура и фонтан возле оперного театра. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Сакура возле оперного театра в Киеве. Фото: Новости.
  • Тюльпаны у дома учителя в Киеве. Фото: Новости.
  • Тюльпаны у дома учителя в Киеве. Фото: Новости.
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Весна в Киеве
Сирень возле университета им. Тараса Шевченко. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Цветущие деревья в парке Шевченко. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Парк Шевченко в Киеве. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Парк Шевченко в Киеве. Фото: Новости.
Весна в Киеве
Парк Шевченко в Киеве – очень популярное место для прогулок в солнечную погоду. Фото: Новости.

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