Де в центрі Києва можна пофотографуватися в квітучих деревах

Біля червоного корпусу універсітету ім. Шевченка в Києві вже розквітає бузок. Фото: Новини.LIVE

Весна повертається до столиці України, а місто засяяло новими фарбами. Дерева та неймовірні квіти оточують мешканців Києва та дарують прекрасну весняну атмосферу.

Фотограф Новини.LIVE пройшовся вулицями міста, щоб показати неймовірну столицю.

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Квітучі локації Києва

Мешканці та гості столиці мають унікальну нагоду прогулятись та насолодитись квітучими сакурами та каштанами. В найпопулярніших локаціях Києва зібрались відвідувачі — від наймолодших до найстарших. Запрошуємо і вас прогулятись столицею, насолодитись її теплом, затишком та величністю.

Квітучі дерева на Контрактовій площі. Фото: Новини.LIVE

Квітучі дерева на Контрактовій площі. Фото: Новини.LIVE

Клумби з квітами на Подолі. Фото: Новини.LIVE

Біля руїн Десятинної церкви на початку Андріївського узвозу почали квітнути каштани. Фото: Новини.LIVE

Фруктові дерева біля історичного музею в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Магнолія на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE

Пейзажна алея в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сакури біля станції метро "Золоті ворота". Фото: Новини.LIVE

Клумба з тюльпанами біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Квітуча сакура і фонтан біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Сакура біля оперного театру в Києві. Фото: Новини.LIVE

Тюльпани біля будинку вчителя в Києві. Фото: Новини.LIVE

Тюльпани біля будинку вчителя в Києві. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Бузок біля універсітету ім. Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Квітучі дерева в парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE

Парк Шевченка в Києві. Фото: Новини.LIVE

Парк Шевченка в Києві. Фото: Новини.LIVE