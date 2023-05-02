Де в центрі Києва можна пофотографуватися в квітучих деревах

Сакури, каштани і бузок: безкоштовні квітучі локації в центрі Києва
2 травня 2023 07:47
Біля червоного корпусу універсітету ім. Шевченка в Києві вже розквітає бузок. Фото: Новини.LIVE
Весна повертається до столиці України, а місто засяяло новими фарбами. Дерева та неймовірні квіти оточують мешканців Києва та дарують прекрасну весняну атмосферу.
Фотограф Новини.LIVE пройшовся вулицями міста, щоб показати неймовірну столицю.
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Квітучі локації Києва
Мешканці та гості столиці мають унікальну нагоду прогулятись та насолодитись квітучими сакурами та каштанами. В найпопулярніших локаціях Києва зібрались відвідувачі — від наймолодших до найстарших. Запрошуємо і вас прогулятись столицею, насолодитись її теплом, затишком та величністю.
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Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Тюльпани біля будинку вчителя в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Тюльпани біля будинку вчителя в Києві. Фото: Новини.LIVE
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