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Сакури, каштани і бузок: безкоштовні квітучі локації в центрі Києва

2 травня 2023 07:47
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Де в центрі Києва можна пофотографуватися в квітучих деревах
Біля червоного корпусу універсітету ім. Шевченка в Києві вже розквітає бузок. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Весна повертається до столиці України, а місто засяяло новими фарбами. Дерева та неймовірні квіти оточують мешканців Києва та дарують прекрасну весняну атмосферу.

Фотограф Новини.LIVE пройшовся вулицями міста, щоб показати неймовірну столицю.

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Квітучі локації Києва

Мешканці та гості столиці мають унікальну нагоду прогулятись та насолодитись квітучими сакурами та каштанами. В найпопулярніших локаціях Києва зібрались відвідувачі — від наймолодших до найстарших. Запрошуємо і вас прогулятись столицею, насолодитись її теплом, затишком та величністю.

Весна в Києві
Квітучі дерева на Контрактовій площі. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Квітучі дерева на Контрактовій площі. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Клумби з квітами на Подолі. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Біля руїн Десятинної церкви на початку Андріївського узвозу почали квітнути каштани. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Фруктові дерева біля історичного музею в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Сакури на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Весна в Києві
Магнолія на Пейзажній алеї в Києві. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Пейзажна алея в Києві. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Сакури біля станції метро "Золоті ворота".  Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Клумба з тюльпанами біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Квітуча сакура і фонтан біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Сакура біля оперного театру в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Тюльпани біля будинку вчителя в Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Тюльпани біля будинку вчителя в Києві. Фото: Новини.LIVE
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Весна в Києві
Бузок біля універсітету ім. Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Квітучі дерева в парку Шевченка. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Парк Шевченка в Києві. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Парк Шевченка в Києві. Фото: Новини.LIVE
Весна в Києві
Парк Шевченка в Києві - дуже популярне місце для прогулянок в сонячну погоду. Фото: Новини.LIVE

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