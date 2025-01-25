Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда arrow

Санду едет в Киев в день рождения Зеленского — видео из поезда

25 января 2025 10:03
Евгения Брюховецкая - редактор
Санду сегодня прибудет с визитом в Киев - видео
Президент Молдовы Майя Санду. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Молдовы Майя Санду в субботу, 25 января, прибудет с визитом в Киев. Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский празднует свой 47-й день рождения.

Видео из поезда Санду обнародовала в Facebook.

Читайте также:

Визит Санду в Киев 25 января

Сегодня утром на странице Санду в Facebook появилось видео из поезда, в котором она направляется в Киев с рабочим визитом по приглашению Зеленского. Лидер Молдовы таким образом планирует продемонстрировать продолжение поддержки Украины.

"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", — сказала она.

По словам Санду, в Киеве она встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками для обсуждения безопасности, энергетики, торговли, дорог, мостов и взаимодействия стран на пути к европейской интеграции.

"Молдова останется добрым соседом и другом Украины", — добавила она.

Напомним, в начале января Зеленский и Санду обсудили энергетические вызовы для Молдовы. В частности, речь шла о давлении России на власти страны.

Ранее в непризнанном Приднестровье приостановили работу промышленные предприятия после остановки Украиной транзита газа из РФ.

Владимир Зеленский Киев Молдова День рождения Майя Санду

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:07 Зеленский поддержал протесты в Словакии против правительства Фицо

11:00 Санду прибыла в Киев с официальным визитом

10:54 Россия вывела дополнительный ракетоноситель в Черное море

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Поставки соли коммунальщикам — в КГГА отреагировали на подозрение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:39 Туристический рай 2025 — где отдохнуть по системе "все включено"

10:28 Какие ранние симптомы указывают на развитие болезни Альцгеймера

10:27 Киев выделил помощи на ВСУ больше, чем все регионы вместе

10:25 Россия угрожает Молдове вооруженным вмешательством — почему

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

11:07 Зеленский поддержал протесты в Словакии против правительства Фицо

11:00 Санду прибыла в Киев с официальным визитом

10:54 Россия вывела дополнительный ракетоноситель в Черное море

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Поставки соли коммунальщикам — в КГГА отреагировали на подозрение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:39 Туристический рай 2025 — где отдохнуть по системе "все включено"

10:28 Какие ранние симптомы указывают на развитие болезни Альцгеймера

10:27 Киев выделил помощи на ВСУ больше, чем все регионы вместе

10:25 Россия угрожает Молдове вооруженным вмешательством — почему

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске