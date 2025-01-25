Санду сегодня прибудет с визитом в Киев - видео

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: скриншот из видео

Президент Молдовы Майя Санду в субботу, 25 января, прибудет с визитом в Киев. Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский празднует свой 47-й день рождения.

Видео из поезда Санду обнародовала в Facebook.

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Визит Санду в Киев 25 января

Сегодня утром на странице Санду в Facebook появилось видео из поезда, в котором она направляется в Киев с рабочим визитом по приглашению Зеленского. Лидер Молдовы таким образом планирует продемонстрировать продолжение поддержки Украины.

"Уже почти три года украинцы защищают свою страну, свои семьи, будущее своих детей. Мужество украинцев также защищает мир в Республике Молдова, за что мы очень благодарны", — сказала она.

По словам Санду, в Киеве она встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками для обсуждения безопасности, энергетики, торговли, дорог, мостов и взаимодействия стран на пути к европейской интеграции.

"Молдова останется добрым соседом и другом Украины", — добавила она.

Напомним, в начале января Зеленский и Санду обсудили энергетические вызовы для Молдовы. В частности, речь шла о давлении России на власти страны.

Ранее в непризнанном Приднестровье приостановили работу промышленные предприятия после остановки Украиной транзита газа из РФ.