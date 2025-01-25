Санду сьогодні прибуде з візитом до Києва — відео

Президентка Молдови Майя Санду. Фото: скриншот з відео

Президентка Молдови Майя Санду у суботу, 25 січня, прибуде з візитом до Києва. Сьогодні український лідер Володимир Зеленський святкує свій 47-й день народження.

Відео з потяга Санду оприлюднила у Facebook.

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Сьогодні вранці на сторінці Санду у Facebook з'явилося відео з потягу, в якому вона прямує до Києва з робочим візитом на запрошення Зеленського. Лідерка Молдови таким чином планує хоче продемонструвати продовження підтримки України.

"Вже майже три роки українці захищають свою країну, свої сім'ї, майбутнє своїх дітей. Мужність українців також захищає мир у Республіці Молдова, за що ми дуже вдячні", — сказала вона.

За словами Санду, у Києві вона зустрінеться із Зеленським та іншими високопосадовцями для обговорення безпеки, енергетики, торгівлі, доріг, мостів і взаємодії країн на шляху європейської інтеграції.

"Молдова залишиться добрим сусідом і другом України", — додала вона.

Нагадаємо, на початку січня Зеленський та Санду обговорили енергетичні виклики для Молдови. Зокрема, йшлося про тиск Росії на владу країни.

Раніше у невизнаному Придністров'ї припинили роботу промислові підприємства після зупинки Україною транзиту газу з РФ.