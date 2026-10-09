Сбои в работе общественного транспорта в Киеве из-за отключения электроэнергии: все изменения 9 октября

Троллейбусы в Киеве вызвали пробку из-за отсутствия напряжения. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Масштабное отключение электроэнергии в Киеве 9 октября привело к изменениям в движении общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах столицы. Город направил на линии резервные автобусы, чтобы компенсировать остановку транспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные "Киевпастранса".

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В Киеве остановился общественный транспорт из-за проблем с электричеством

Утром часть общественного транспорта столицы была вынуждена временно приостановить работу из-за отсутствия необходимого напряжения в энергосистеме. Перебои в движении затронули пассажиров сразу трех районов: Оболонского, Подольского и Святошинского.

Коммунальщики уверяют, что о дальнейших изменениях в расписаниях и полном возобновлении движения будут сообщать горожанам дополнительно, и просят обязательно учитывать ситуацию при планировании поездок. Ситуация с курсированием троллейбусов № 7 и № 39 улучшилась. Однако пока они движутся с отклонением от обычного расписания.

Альтернативные маршруты и резервные автобусы 9 октября

Чтобы избежать скопления людей на остановках и обеспечить стабильные перевозки пассажиров, транспортники оперативно вывели на дороги дополнительный подвижной состав. В частности, количество машин увеличили на регулярных автобусных маршрутах № 32 и № 99.

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Кроме того, городские власти организовали движение специальных временных автобусов. Маршрут № 12т в настоящее время курсирует от площади Шевченко до Пущи-Водицы, а автобус № 19т перевозит пассажиров от Контрактовой площади до площади Шевченко.

Параллельно с энергетическими проблемами возникли и сложности из-за нарушений правил парковки. Движение автобуса маршрута № 27 существенно задерживается на улице Пироговский шлях. Причиной остановки стал оставленный в габаритах проезда частный автомобиль, который физически заблокировал дорогу габаритному общественному транспорту. На место инцидента уже вызвали экипаж полиции для разблокирования пути.

Новини.LIVE сообщали, что столица переживает тяжелый период под непрерывными авиаударами. Мэр Виталий Кличко призвал горожан по возможности временно уехать к родственникам или знакомым за город, где условия более безопасные, однако заверил, что о тотальной эвакуации Киева пока речь не идет.

Главной угрозой для мегаполиса становится критический дефицит электроэнергии, вызванный повреждениями базовой инфраструктуры. На фоне затяжных обстрелов и приближения холодов городские службы готовят резервные схемы транспортного сообщения между берегами Днепра.

Вражеская атака дронов, начавшаяся вечером 8 октября, вывела из строя ключевой объект киевского энергоузла. Специалисты ремонтируют линии непосредственно во время тревог, чтобы стабилизировать энергосистему. Из-за просадок напряжения в городской электросети экстренно останавливался метрополитен.