Збій транспорту в Києві через знеструмлення мережі: усі зміни 9 жовтня

Тролейбуси в Києві сформували затор через відсутність напруги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Масштабне знеструмлення мережі у Києві 9 жовтнея спровокувало зміни в руху громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах столиці. Місто вивело на лінії резервні автобуси, щоб компенсувати зупинку транспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Київпастранс.

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У Києві зупинився громадський транспорт через проблеми з електрикою

Зранку частина громадського транспорту столиці змушена була тимчасово призупинити роботу через відсутність необхідної напруги в енергосистемі. Транспортні перебої зачепили пасажирів одразу трьох районів: Оболонського, Подільського та Святошинського.

Комунальники запевняють, що про подальші зміни в графіках та повне відновлення руху повідомлятимуть містян додатково, і просять обов'язково враховувати ситуацію під час планування поїздок. Покращилась ситуація з курсуванням тролейбусів № 7 та № 39. Проте наразі вони рухаються з відхиленням від звичного розкладу.

Альтернативні маршрути та резервні автобуси 9 жовтня

Аби уникнути скупчення людей на зупинках та забезпечити стабільні перевезення пасажирів, транспортники оперативно вивели на дороги додатковий рухомий склад. Зокрема, кількість машин збільшили на регулярних автобусних маршрутах №32 та №99.

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Крім того, міська влада організувала рух спеціальних тимчасових автобусів. Маршрут №12т наразі курсує від площі Шевченка до Пущі-Водиці, а автобус №19т перевозить пасажирів від Контрактової площі до площі Шевченка.

Паралельно з енергетичними проблемами виникли й ускладнення через порушення правил паркування. Рух автобусного маршруту № 27 суттєво затримується на вулиці Пирогівський шлях. Причиною зупинки став залишений у габариті проїзду приватний автомобіль, який фізично заблокував дорогу габаритному громадському транспорту. На місце інциденту вже викликали екіпаж поліції для розблокування шляху.

Новини.LIVE повідомляли, що столиця переживає важкий етап під безперервними повітряними ударами. Міський голова Віталій Кличко закликав містян за можливості тимчасово виїхати до родичів чи знайомих за місто, де умови безпечніші, проте запевнив, що про тотальну евакуацію Києва наразі не йдеться.

Головною загрозою для мегаполіса стає критичний дефіцит світла, спричинений пошкодженнями базової інфраструктури. На тлі затяжних обстрілів і наближення холодів міські служби готують резервні схеми транспортного сполучення між берегами Дніпра.

Ворожа атака дронів, яка розпочалася ввечері 8 жовтня, вивела з ладу ключовий об'єкт київського енерговузла. Фахівці ремонтують лінії безпосередньо під час тривог, щоб стабілізувати енергосистему. Через просідання напруги в міській електромережі екстрено зупинявся метрополітен.