СБУ и полиция проводят мероприятия по безопасности в центре Киева

Служебная проверка. Фото иллюстративное архивное: СБУ

В Шевченковском районе Киева продолжаются плановые мероприятия по безопасности, которые организованы Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией и другими подразделениями Сил обороны. Цель отработок - проверка уровня контрдиверсионной и антитеррористической защиты мест массового скопления людей в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Во время мероприятий силовики осуществляют тщательное обследование отдельных зданий и помещений, включая жилые дома, офисы, общественные пространства и заведения обслуживания. Также проверяются граждане, которые находятся в зоне действий.

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Поскольку работа правоохранителей происходит в условиях военного положения, возможны временные ограничения — в частности, на передвижение по городу. Также правоохранители будут требовать проверку документов и досмотр транспорта. В связи с этим СБУ призывает жителей отнестись к ситуации с пониманием, иметь при себе удостоверение личности и не нарушать комендантский час.

Напомним, СБУ задержали в Харькове 19-летнюю девушку, которая передала военным заминированный скутер.

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Также глава СБУ Василий Малюк сказал, сколько украинцев уже получили наказание за государственную измену.