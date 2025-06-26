Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев СБУ и полиция проводят операцию в центре Киева

СБУ и полиция проводят операцию в центре Киева

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 09:47
СБУ и полиция проводят мероприятия по безопасности в центре Киева
Служебная проверка. Фото иллюстративное архивное: СБУ
Ключові моменти СБУ проводит массовые проверки в Киеве

В Шевченковском районе Киева продолжаются плановые мероприятия по безопасности, которые организованы Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией и другими подразделениями Сил обороны. Цель отработок - проверка уровня контрдиверсионной и антитеррористической защиты мест массового скопления людей в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Реклама
Читайте также:

СБУ проводит массовые проверки в Киеве

Во время мероприятий силовики осуществляют тщательное обследование отдельных зданий и помещений, включая жилые дома, офисы, общественные пространства и заведения обслуживания. Также проверяются граждане, которые находятся в зоне действий.

Реклама

Поскольку работа правоохранителей происходит в условиях военного положения, возможны временные ограничения — в частности, на передвижение по городу. Также правоохранители будут требовать проверку документов и досмотр транспорта. В связи с этим СБУ призывает жителей отнестись к ситуации с пониманием, иметь при себе удостоверение личности и не нарушать комендантский час.

Напомним, СБУ задержали в Харькове 19-летнюю девушку, которая передала военным заминированный скутер.

Реклама

Также глава СБУ Василий Малюк сказал, сколько украинцев уже получили наказание за государственную измену.

СБУ Киев проверки безопасность Нацполиция
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации