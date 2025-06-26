Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ СБУ і поліція проводять операцію в центрі Києва

СБУ і поліція проводять операцію в центрі Києва

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 09:47
СБУ та поліція проводять безпекові заходи в центрі Києва
Службова перевірка. Фото ілюстративне архівне: СБУ
Ключові моменти СБУ проводить масові перевірки в Києві

У Шевченківському районі Києва тривають планові безпекові заходи, які організовані Службою безпеки України спільно з Національною поліцією та іншими підрозділами Сил оборони. Мета відпрацювань — перевірка рівня контрдиверсійного та антитерористичного захисту місць масового скупчення людей у столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ

Реклама
Читайте також:

СБУ проводить масові перевірки в Києві

Під час заходів силовики здійснюють ретельне обстеження окремих будівель і приміщень, включно з житловими будинками, офісами, громадськими просторами та закладами обслуговування. Також перевіряються громадяни, які перебувають у зоні дій.

Оскільки робота правоохоронців відбувається в умовах воєнного стану, можливі тимчасові обмеження — зокрема, на пересування містом. Також правоохоронці вимагатимуть перевірку документів і огляд транспорту. У зв’язку з цим СБУ закликає мешканців поставитися до ситуації з розумінням, мати при собі посвідчення особи й не порушувати комендантську годину.

Нагадаємо, СБУ затримали у Харкові 19-річину дівчину, яка передала військовим замінований скутер. 

Також голова СБУ Василь Малюк сказав, скільки українців вже отримали покарання за державну зраду.

СБУ Київ перевірки безпека Нацполіція
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації