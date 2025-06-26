СБУ та поліція проводять безпекові заходи в центрі Києва

Службова перевірка. Фото ілюстративне архівне: СБУ

У Шевченківському районі Києва тривають планові безпекові заходи, які організовані Службою безпеки України спільно з Національною поліцією та іншими підрозділами Сил оборони. Мета відпрацювань — перевірка рівня контрдиверсійного та антитерористичного захисту місць масового скупчення людей у столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Під час заходів силовики здійснюють ретельне обстеження окремих будівель і приміщень, включно з житловими будинками, офісами, громадськими просторами та закладами обслуговування. Також перевіряються громадяни, які перебувають у зоні дій.

Оскільки робота правоохоронців відбувається в умовах воєнного стану, можливі тимчасові обмеження — зокрема, на пересування містом. Також правоохоронці вимагатимуть перевірку документів і огляд транспорту. У зв’язку з цим СБУ закликає мешканців поставитися до ситуації з розумінням, мати при собі посвідчення особи й не порушувати комендантську годину.

Нагадаємо, СБУ затримали у Харкові 19-річину дівчину, яка передала військовим замінований скутер.

Також голова СБУ Василь Малюк сказав, скільки українців вже отримали покарання за державну зраду.