СБУ та поліція проводять безпекові заходи в центрі Києва

СБУ і поліція проводять операцію в центрі Києва
У Шевченківському районі Києва тривають планові безпекові заходи, які організовані Службою безпеки України спільно з Національною поліцією та іншими підрозділами Сил оборони. Мета відпрацювань — перевірка рівня контрдиверсійного та антитерористичного захисту місць масового скупчення людей у столиці.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
СБУ проводить масові перевірки в Києві
Під час заходів силовики здійснюють ретельне обстеження окремих будівель і приміщень, включно з житловими будинками, офісами, громадськими просторами та закладами обслуговування. Також перевіряються громадяни, які перебувають у зоні дій.
Оскільки робота правоохоронців відбувається в умовах воєнного стану, можливі тимчасові обмеження — зокрема, на пересування містом. Також правоохоронці вимагатимуть перевірку документів і огляд транспорту. У зв’язку з цим СБУ закликає мешканців поставитися до ситуації з розумінням, мати при собі посвідчення особи й не порушувати комендантську годину.
Нагадаємо, СБУ затримали у Харкові 19-річину дівчину, яка передала військовим замінований скутер.
Також голова СБУ Василь Малюк сказав, скільки українців вже отримали покарання за державну зраду.
Читайте Новини.LIVE!