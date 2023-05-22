СБУ объявила подозрение "тиктокеру", который устраивал провокации в Киево-Печерской лавре

Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила подозрение пророссийскому "тиктокеру". Он распространял нарративы Кремля и устраивал провокации в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает СБУ.

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Злоумышленником оказался 46-летний житель Киева. На своей странице в TikTok фигурант распространял посты, в которых отрицал вооруженную агрессию России и дискредитировал военно-политическое руководство Украины.

Задержанный правонарушитель. Фото: СБУ

К тому же злоумышленник активно участвовал в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля этого года.

"Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей. Кроме того, он безосновательно обвинял украинских защитников в развязывании войны", — говорится в сообщении.

Обыск у фигуранта

Правоохранители обнаружили по адресу проживания 46-летнего злоумышленника компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Посты фигуранта в TikTok. Фото: СБУ

Посты фигуранта в TikTok. Фото: СБУ

Посты фигуранта в TikTok. Фото: СБУ

Как накажут "тиктокера"

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 20 мая, Службы безопасности Украины сообщили, что разоблачены еще 12 интернет-агитаторов РФ. Они распространяли пророссийский контент и продвигали идею установки памятников Кадырову.

Также мы писали, что в Черновцах СБУ задержала российского агента. Он шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности и пограничников. Фигурант также передавал врагу геолокации украинской инфраструктуры.