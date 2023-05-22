СБУ оголосила підозру "тіктокеру", який влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила підозру проросійському "тіктокеру". Він поширював наративи Кремля та влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомляє СБУ.

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Зловмисником виявився 46-річний мешканець Києва. На своїй сторінці у TikTok фігурант поширював дописи, в яких заперечував збройну агресію Росії та дискредитував військово-політичне керівництво України.

Затриманий правопорушник. Фото: СБУ

До того ж зловмисник брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня цього року.

"Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців. Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни", — йдеться у повідомленні.

Обшук у фігуранта

Правоохоронці виявили за адресою проживання 46-річного зловмисника комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Дописи фігуранта в TikTok. Фото: СБУ

Дописи фігуранта в TikTok. Фото: СБУ

Дописи фігуранта в TikTok. Фото: СБУ

Як покарають "тіктокера"

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 травня, Служби безпеки України повідомили, що викрито ще 12 інтернет-агітаторів РФ. Вони поширювали проросійський контент та просували ідею встановлення пам'ятників Кадирову.

Також ми писали, що у Чернівцях СБУ затримала російського агента. Він шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників. Фігурант також передавав ворогу геолокації української інфраструктури.