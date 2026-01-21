Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев СБУ поймала чиновника в Киеве на схеме уклонения от мобилизации

СБУ поймала чиновника в Киеве на схеме уклонения от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 22:27
СБУ разоблачила чиновника в Киеве на схеме уклонения от мобилизации
Задержание фигурантов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили первый масштабный случай уклонения от мобилизации среди высокопоставленных чиновников в Киеве. Во время комплексного расследования задержан первый заместитель председателя одной из райгосадминистраций столицы и его сообщник.

Об этом сообщает СБУ в Telegram в среду, 21 января.

Реклама
Читайте также:
СБУ поймала чиновника в Киеве на схеме уклонения от мобилизации - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Как установило следствие, чиновник организовал схему, по которой клиентов фиктивно зачисляли в воинские части ВСУ, а затем "списывали" с учета под вымышленными медицинскими диагнозами. Стоимость такой "услуги" составляла от 15 до 20 тысяч долларов США с каждого клиента.

Для реализации схемы чиновник использовал собственные связи в районном территориальном центре комплектования, а подготовкой поддельных документов занимался сообщник. Во время обысков правоохранители изъяли поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим организацию и пособничество в уклонении от военной службы во время военного положения. Им грозит до десяти лет заключения.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

сбу затримала фігурантів
Задержание фигурантов. Фото: СБУ
листування фігурантів
Переписка фигурантов. Фото: СБУ


Напомним, что недавно в Одессе врач помогал оформлять фейковую инвалидность для уклонения от мобилизации.

Также стало известно, что в Полтаве суд признал, что мужчина занимался распространением поддельных повесток в ТЦК.

СБУ Киев мобилизация уклонисты столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации