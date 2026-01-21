СБУ разоблачила чиновника в Киеве на схеме уклонения от мобилизации

Задержание фигурантов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили первый масштабный случай уклонения от мобилизации среди высокопоставленных чиновников в Киеве. Во время комплексного расследования задержан первый заместитель председателя одной из райгосадминистраций столицы и его сообщник.

Об этом сообщает СБУ в Telegram в среду, 21 января.

Реклама

Читайте также:

Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Как установило следствие, чиновник организовал схему, по которой клиентов фиктивно зачисляли в воинские части ВСУ, а затем "списывали" с учета под вымышленными медицинскими диагнозами. Стоимость такой "услуги" составляла от 15 до 20 тысяч долларов США с каждого клиента.

Для реализации схемы чиновник использовал собственные связи в районном территориальном центре комплектования, а подготовкой поддельных документов занимался сообщник. Во время обысков правоохранители изъяли поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим организацию и пособничество в уклонении от военной службы во время военного положения. Им грозит до десяти лет заключения.

Расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

Задержание фигурантов. Фото: СБУ

Переписка фигурантов. Фото: СБУ



Напомним, что недавно в Одессе врач помогал оформлять фейковую инвалидность для уклонения от мобилизации.

Также стало известно, что в Полтаве суд признал, что мужчина занимался распространением поддельных повесток в ТЦК.