СБУ викрила посадовця у Києві на схемі ухилення від мобілізації

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили перший масштабний випадок ухиляння від мобілізації серед високопоставлених чиновників у Києві. Під час комплексного розслідування затримано першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці та його спільника.
Деталі справи
Як встановило слідство, посадовець організував схему, за якою клієнтів фіктивно зараховували до військових частин ЗСУ, а потім "списували" з обліку під вигаданими медичними діагнозами. Вартість такої "послуги" становила від 15 до 20 тисяч доларів США з кожного клієнта.
Для реалізації схеми чиновник використовував власні зв’язки у районному територіальному центрі комплектування, а підготовкою підроблених документів займався спільник. Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони з доказами злочинної діяльності.
Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають організацію та пособництво в ухиленні від військової служби під час воєнного стану. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.
Розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.
