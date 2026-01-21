СБУ викрила посадовця у Києві на схемі ухилення від мобілізації

Затримання фігурантів. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили перший масштабний випадок ухиляння від мобілізації серед високопоставлених чиновників у Києві. Під час комплексного розслідування затримано першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці та його спільника.

Про це повідомляє СБУ у Telegram у середу, 21 січня.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Як встановило слідство, посадовець організував схему, за якою клієнтів фіктивно зараховували до військових частин ЗСУ, а потім "списували" з обліку під вигаданими медичними діагнозами. Вартість такої "послуги" становила від 15 до 20 тисяч доларів США з кожного клієнта.

Для реалізації схеми чиновник використовував власні зв’язки у районному територіальному центрі комплектування, а підготовкою підроблених документів займався спільник. Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони з доказами злочинної діяльності.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають організацію та пособництво в ухиленні від військової служби під час воєнного стану. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Затримання фігурантів. Фото: СБУ

Листування фігурантів. Фото: СБУ



