СБУ проводит меры безопасности в правительственном квартале Киева

Сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вместе с Управлением государственной охраны, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ начала плановые контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева. Целью этих действий является проверка защиты государственных объектов от возможных диверсий, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, находящихся под государственной охраной.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Почему СБУ проверяет правительственный квартал в Киеве

В ходе мероприятий осуществляется проверка территорий, помещений и граждан, находящихся в районе. Особое внимание уделяется жилым домам, офисам и заведениям общественного обслуживания, где специалисты проверяют возможное наличие запрещенных к обращению предметов.

Проверка работниками транспортных средств. Фото: СБУ

Также на территории правительственного квартала контролируется передвижение, производится осмотр автомобилей и проверка документов.

Меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения, что может повлечь определенные временные ограничения для граждан. В связи с этим СБУ обратилась к жителям Киева с просьбой отнестись к ситуации с пониманием, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать правила комендантского часа.

Проверка работниками СБУ. Фото: СБУ

Напомним, вчера, 17 декабря, народный депутат Юрий Бойко был вызван на допрос в СБУ.

Также в СБУ сообщили подробности спецоперации по ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.