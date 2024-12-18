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СБУ проводить посилені перевірки в урядовому кварталі

18 грудня 2024 11:27
Анастасія Постоєнко - Редактор
СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва
Працівники СБУ. Фото: СБУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Служба безпеки України разом із Управлінням державної охорони, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ розпочала планові контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва. Мета цих дій – перевірка захисту державних об’єктів від можливих диверсій, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, які перебувають під державною охороною.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Під час заходів здійснюється перевірка територій, приміщень та громадян, які перебувають у районі. Особлива увага приділяється житловим будинкам, офісам і закладам громадського обслуговування, де фахівці перевіряють можливу наявність заборонених до обігу предметів.

СБУ перевірка Київ
Перевірка працівниками СБУ транспортних засобів. Фото: СБУ

Також на території урядового кварталу контролюється пересування, проводиться огляд автомобілів і перевірка документів.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану, що може спричинити певні тимчасові обмеження для громадян. У зв’язку з цим СБУ звернулася до мешканців Києва із проханням поставитися до ситуації з розумінням, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватися правил комендантської години.

СБУ перевіряє урядовий квартал
Перевірка працівниками СБУ. Фото: СБУ

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, народного депутата Юрія Бойко викликали на допит до СБУ. 

Також в СБУ повідомили подробиці щодо спецоперації з ліквідації російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. 

СБУ Київ уряд перевірки безпека

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