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СБУ проводит рейды в правительственном квартале Киева — что известно

11 июня 2024 10:15
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
СБУ проводит обыски в правительственном квартале Киева
Сотрудники СБУ и полиции. Фото: Telegram СБУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В правительственном квартале Киева Служба безопасности Украины проводит обыски и рейды для контрдиверсионной защиты важных объектов. Мероприятия проходят на территории Печерского и Шевченковского районов столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ в Черновицкой области в Telegram во вторник, 11 июня.

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"Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях. Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировка сил и средств обороны города Киев", — говорится в сообщении ведомства.

  • Проверка СБУ
    Проверка СБУ. Фото: Telegram СБУ
  • Проверка СБУ
    Меры проверки СБУ. Фото: Telegram СБУ
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Цель этого рейда — контрдиверсионная деятельность и проверка государственных объектов, а также защита жителей столицы, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

СБУ проводит осмотр служебных помещений и близлежащих территорий. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, пытающейся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине любым способом.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору одного из винницких Telegram-каналов. Подозреваемый в сообществе информировал о местонахождении работников городского территориального центра комплектования для вручения повесток.

СБУ задержала одессита , проводившего разведку в городе вокруг военных учебных заведений и госпиталей в пользу оккупационной разведки.

Украина
Киев
война в Украине
СБУ
проверки
безопасность

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