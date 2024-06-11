СБУ проводить обшуки в урядовому кварталі Києва

Працівники СБУ та поліції. Фото: Telegram СБУ

В урядовому кварталі Києва Служба безпеки України проводить обшуки та рейди з метою контрдиверсійного захисту важливих об'єктів. Заходи проводяться на території Печерського та Шевченківського районів столиці.

Про це повідомила пресслужба Управління СБУ в Чернівецькій області в Telegram у вівторок, 11 червня.

Читайте також:

Рейд СБУ в урядовому кварталі Києва

"Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях. Заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за безпосередньої участі Управління державної охорони України, Національної поліції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ", — йдеться у повідомленні відомства.

Перевірка СБУ. Фото: Telegram СБУ

Заходи перевірки СБУ. Фото: Telegram СБУ 1 / 2

Метою цього рейду є контрдиверсійна діяльність та перевірка державних об'єктів, а також захист мешканців столиці, щодо яких здійснюється державна охорона.

СБУ проводить огляд службових приміщень та прилеглих територій. Це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила підозру адміністратору одного з вінницьких Telegram-каналів. Підозрюваний у спільноті інформував про місцеперебування працівників міського територіального центру комплектування для вручення повісток.

СБУ затримала одесита, який проводив розвідку у місті навколо військових навчальних закладів і шпиталів на користь окупаційної розвідки.