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СБУ поймала агента РФ, который корректировал удары по университету Шевченко в Киеве

4 декабря 2023 11:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СБУ поймала агента РФ, который корректировал удары по университету Шевченко в Киеве
Задержание российского агента. Фото: Житомирская областная прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности Украины задержала вражеского агента, корректировавшего удары по Киеву, в том числе по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе Генерального прокурора.

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По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель Киева, исповедовавший прокремлевские взгляды. Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус "волонтера" и уехал в Россию через третьи страны.

Сразу после того, как он приехал в РФ, изменник заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности сотрудничать с российской спецслужбой, а чтобы подтвердить свою "приверженность" оккупантам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе. Уже через несколько дней захватчики совершили по этой "локации" воздушную атаку.

После этого представители ФСБ доставили своего агента в Москву, где его подробно проинструктировали о методах работы, конспирации и приоритетных задачах. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных. Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в страну-агрессор.

Через некоторое время мужчина вернулся в Украину. Он вместе со своей женой побывал на месте прилета в Киеве и сказал ей, что причастен к ракетной атаке. Подозреваемый не скрывал своих пророссийских взглядов в кругу семьи, пренебрежительно высказывался об украинцах и говорил, что их нужно уничтожать.

Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Обыски у предателя

Во время обыска по месту жительства у него изъяли флаг страны-агрессора, документы на получение российского гражданства, компьютерную технику и мобильные телефоны.

  • Задержание предателя. Фото: СБУ
  • Обыски у предателя. Фото: СБУ
  • Задержание предателя. Фото: Житомирская областная прокуратура
  • Задержание предателя. Фото: СБУ
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Какое наказание ждет вражеского агента

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в конце ноября Служба безопасности Украины задержала "расконсервированного" агента ФСБ, более года находившегося в "режиме ожидания" на приграничной территории Черниговской области. Он собирал данные о дислокации украинских защитников в регионе.

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