СБУ спіймала агента РФ, який коригував удари по університету Шевченка у Києві

Затримання російського агента. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Служба безпеки України затримала ворожого агента, який коригував удари по Києву, зокрема по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в СБУ та Офісі Генерального прокурора.

Читайте також:

Що відомо про діяльність колаборанта

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 40-річний мешканець Києва, який сповідував прокремлівські погляди. Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" та виїхав до Росії через треті країни.

Одразу після того, як він приїхав до РФ, зрадник заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою, а щоб підтвердити свою "відданість" окупантам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. Вже через декілька днів загарбники здійснили по цій "локації" повітряну атаку.

Після цього представники ФСБ доставили свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили в Україну для збору розвідданих. Взамін йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну "евакуацію" до країни-агресора.

Через деякий час чоловік повернувся в Україну. Він разом зі своєю дружиною побував на місці "прильоту" в Києві та сказав їй, що причетний до ракетної атаки. Підозрюваний не приховував своїх проросійських поглядів у родинному колі, зневажливо висловлювався про українців та говорив, що їх треба знищувати.

Саме за його координатами 31 грудня 2022 року агресор завдав ракетного удару по одному з корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Обшуки у зрадника

Під час обшуку за місцем його проживання у нього вилучили прапор країни-агресора, документи на отримання російського громадянства, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Затримання зрадника. Фото: СБУ

Обшуки у зрадника. Фото: СБУ

Затримання зрадника. Фото: Житомирська обласна прокуратура

Затримання зрадника. Фото: СБУ 1 / 4

Яке покарання чекає на ворожого агента

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці листопада Служба безпеки України затримала "розконсервованого" агента ФСБ, який понад рік перебував у "режимі очікування" на прикордонній території Чернігівщини. Він збирав дані про дислокацію українських захисників у регіоні.