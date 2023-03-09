СБУ поймала предателей, шпионивших за руководителями киевских военкоматов
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала трех российских агентов в столичном регионе. Они получили от сотрудника ФСБ рф задачу собрать всю возможную информацию о киевских военкоматах.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Информаторы ФСБ
Сотрудники СБУ задержали трех предателей Украины, работавших на российскую Федеральную службу безопасности.
Мужчины собирали закрытую информацию об украинских воинских частях, в частности, о военкоматах.
За кем следили шпионы
Один из задержанных, житель столичного региона, получил задачу найти местонахождение запасного командного пункта руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева.
Кроме того, предатель должен был попасть в помещение одного из киевских военкоматов, чтобы провести там разведку.
Связь с россией
Коллаборанты, как установило следствие, сотрудничали с кадровым сотрудником ФСБ россии.
Связь осуществлялась через специально созданный анонимный телеграмм-канал.
Арест и подозрение
Все три предателя Украины после задержания оказались за решеткой.
Им объявили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).
Напомним, что в феврале в Украине осудили четырех агентов россии, которые корректировали удары по Бахмуту и Краматорску. Они получили по 14 лет лишения свободы.
Фото: СБУ