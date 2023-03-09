СБУ поймала предателей, шпионивших за руководителями киевских военкоматов

Предатели Украины работали под контролем российского ФСБшника

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала трех российских агентов в столичном регионе. Они получили от сотрудника ФСБ рф задачу собрать всю возможную информацию о киевских военкоматах.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Информаторы ФСБ

Сотрудники СБУ задержали трех предателей Украины, работавших на российскую Федеральную службу безопасности.

Мужчины собирали закрытую информацию об украинских воинских частях, в частности, о военкоматах.

За кем следили шпионы

Один из задержанных, житель столичного региона, получил задачу найти местонахождение запасного командного пункта руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева.

Кроме того, предатель должен был попасть в помещение одного из киевских военкоматов, чтобы провести там разведку.

Связь с россией

Коллаборанты, как установило следствие, сотрудничали с кадровым сотрудником ФСБ россии.

Связь осуществлялась через специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Арест и подозрение

Все три предателя Украины после задержания оказались за решеткой.

Им объявили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Напомним, что в феврале в Украине осудили четырех агентов россии, которые корректировали удары по Бахмуту и Краматорску. Они получили по 14 лет лишения свободы.

Фото: СБУ