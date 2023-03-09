СБУ спіймала зрадників, які шпигували за керівниками київських військкоматів

Зрадники України працювали під контролем російського ФСБшника

Служба безпеки України викрила і затримала трьох російських агентів у столичному регіоні. Вони отримали від співробітника ФСБ росії завдання зібрати усю можливу інформацію про київські військкомати.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Інформатори ФСБ

Співробітники СБУ затримали трьох зрадників України, які працювали на російську Федеральну службу безпеки.

Чоловіки збирали закриту інформацію про українські військові частини, зокрема, про військкомати.

За ким слідкували шпигуни

Один із затриманих, мешканець столичного регіону, отримав завдання знайти місце розташування запасного командного пункту керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва.

Крім того, зрадник мав потрапити в приміщення одного з київських військкоматів, аби провести там розвідку.

Зв’язок із росією

Колаборанти, як встановило слідство, співпрацювали із кадровим співробітником ФСБ рф.

Зв’язок здійснювався через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Арешт і підозра

Усі три зрадники України після затримання опинилися за ґратами.

Їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Нагадаємо, що у лютому в Україні засудили чотирьох агентів рф, які коригували удари по Бахмуту та Краматорську. Вони отримали по 14 років позбавлення волі.

Фото: СБУ