Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow СБУ и НАБУ разоблачили судью в Киевской области на взятке: детали arrow

СБУ и НАБУ разоблачили судью в Киевской области на взятке: детали

27 сентября 2023 15:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ и НАБУ разоблачили судью в Киевской области на взятке: детали
СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: t.me/SBUkr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро выявили факт коррупции у судьи Броварского горрайонного суда Киевской области. Судья запросил взятку в размере четыре тысячи долларов США за "благоприятное решение" в ходе судебного процесса.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Что известно про взяточничество судьи в Киевской области

СБУ сообщает, что судья был пойман "на горячем" в момент получения второй части незаконного вознаграждения, которая составляла три тысячи долларов США.

Следствие установило, что взятка была получена от представителя одной из сторон в гражданском деле, при этом судья пообещал вынести решение в пользу этой стороны.

"Неправомерную выгоду получал двумя траншами: сначала одну тысячу долларов за решение, что обязало другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще три тысячи за решение о взыскании долга в пользу истца", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у судьи было обнаружено и конфисковано 15 600 долларов США, упакованных в разные конверты.

СБУ и НАБУ проводят расследование
СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: СБУ

Сейчас продолжаются следственные мероприятия, рассматривается вопрос о выборе меры пресечения в отношении фигуранта.

СБУ и НАБУ проводят расследование
СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: СБУ
СБУ и НАБУ проводят расследование
СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: СБУ
Взятка судьи
Обыск у подозреваемого. Фото: НАБУ

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Киевводоканала. Мужчине инкриминируют хищение почти 65 млн бюджетных средств во время боев за столицу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз