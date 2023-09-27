СБУ и НАБУ разоблачили судью в Киевской области на взятке: детали

СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: t.me/SBUkr

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро выявили факт коррупции у судьи Броварского горрайонного суда Киевской области. Судья запросил взятку в размере четыре тысячи долларов США за "благоприятное решение" в ходе судебного процесса.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ сообщает, что судья был пойман "на горячем" в момент получения второй части незаконного вознаграждения, которая составляла три тысячи долларов США.

Следствие установило, что взятка была получена от представителя одной из сторон в гражданском деле, при этом судья пообещал вынести решение в пользу этой стороны.

"Неправомерную выгоду получал двумя траншами: сначала одну тысячу долларов за решение, что обязало другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще три тысячи за решение о взыскании долга в пользу истца", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у судьи было обнаружено и конфисковано 15 600 долларов США, упакованных в разные конверты.

СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: СБУ

Сейчас продолжаются следственные мероприятия, рассматривается вопрос о выборе меры пресечения в отношении фигуранта.

СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: СБУ

СБУ и НАБУ проводят расследование. Фото: СБУ

Обыск у подозреваемого. Фото: НАБУ

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Киевводоканала. Мужчине инкриминируют хищение почти 65 млн бюджетных средств во время боев за столицу.