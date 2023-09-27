СБУ и НАБУ разоблачили судью в Киевской области на взятке: детали
Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро выявили факт коррупции у судьи Броварского горрайонного суда Киевской области. Судья запросил взятку в размере четыре тысячи долларов США за "благоприятное решение" в ходе судебного процесса.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно про взяточничество судьи в Киевской области
СБУ сообщает, что судья был пойман "на горячем" в момент получения второй части незаконного вознаграждения, которая составляла три тысячи долларов США.
Следствие установило, что взятка была получена от представителя одной из сторон в гражданском деле, при этом судья пообещал вынести решение в пользу этой стороны.
"Неправомерную выгоду получал двумя траншами: сначала одну тысячу долларов за решение, что обязало другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще три тысячи за решение о взыскании долга в пользу истца", — говорится в сообщении.
В ходе обысков у судьи было обнаружено и конфисковано 15 600 долларов США, упакованных в разные конверты.
Сейчас продолжаются следственные мероприятия, рассматривается вопрос о выборе меры пресечения в отношении фигуранта.
Напомним, что СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Киевводоканала. Мужчине инкриминируют хищение почти 65 млн бюджетных средств во время боев за столицу.