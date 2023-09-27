СБУ та НАБУ викрили суддю у Київській області на хабарі: деталі
Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро виявили факт корупції у судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Суддя запросив хабар у розмірі чотири тисячі доларів США за "позитивне рішення" під час судового процесу.
Про це повідомляє СБУ.
Що відомо про хабарництво судді у Київській області
СБУ повідомляє, що суддя був спійманий "на гарячому" у момент отримання другої частини незаконної винагороди, яка становила три тисячі доларів США.
Слідство встановило, що хабар був отриманий від представника однієї зі сторін у цивільній справі, при цьому суддя пообіцяв винести рішення на користь цієї сторони.
"Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку одну тисячу доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще три тисячі ― за рішення про стягнення боргу на користь позивача", — йдеться у повідомленні.
Під час обшуків у судді було виявлено та конфісковано 15 600 доларів США, запакованих у різні конверти.
Наразі тривають слідчі заходи, розглядається питання про вибір запобіжного заходу щодо фігуранта.
Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру ексначальнику Київводоканалу. Чоловікові інкримінують розкрадання майже 65 млн бюджетних коштів під час боїв за столицю.