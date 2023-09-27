Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow СБУ та НАБУ викрили суддю у Київській області на хабарі: деталі arrow

СБУ та НАБУ викрили суддю у Київській області на хабарі: деталі

27 вересня 2023 15:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ та НАБУ викрили суддю у Київській області на хабарі: деталі
СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: t.me/SBUkr
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро виявили факт корупції у судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Суддя запросив хабар у розмірі чотири тисячі доларів США за "позитивне рішення" під час судового процесу.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Що відомо про хабарництво судді у Київській області

СБУ повідомляє, що суддя був спійманий "на гарячому" у момент отримання другої частини незаконної винагороди, яка становила три тисячі доларів США.

Слідство встановило, що хабар був отриманий від представника однієї зі сторін у цивільній справі, при цьому суддя пообіцяв винести рішення на користь цієї сторони.

"Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку одну тисячу доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще три тисячі ― за рішення про стягнення боргу на користь позивача", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у судді було виявлено та конфісковано 15 600 доларів США, запакованих у різні конверти.

СБУ та НАБУ проводять розслідування
СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: СБУ

Наразі тривають слідчі заходи, розглядається питання про вибір запобіжного заходу щодо фігуранта.

СБУ та НАБУ проводять розслідування
СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: СБУ
СБУ та НАБУ проводять розслідування
СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: СБУ

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру ексначальнику Київводоканалу. Чоловікові інкримінують розкрадання майже 65 млн бюджетних коштів під час боїв за столицю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Як забиратимуть гроші у регіонів і зупинятимуть Велике будівництво. Інтерв’ю з депутатом Железняком

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз