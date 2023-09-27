СБУ та НАБУ викрили суддю у Київській області на хабарі: деталі

СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: t.me/SBUkr

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро виявили факт корупції у судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Суддя запросив хабар у розмірі чотири тисячі доларів США за "позитивне рішення" під час судового процесу.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ повідомляє, що суддя був спійманий "на гарячому" у момент отримання другої частини незаконної винагороди, яка становила три тисячі доларів США.

Слідство встановило, що хабар був отриманий від представника однієї зі сторін у цивільній справі, при цьому суддя пообіцяв винести рішення на користь цієї сторони.

"Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку одну тисячу доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще три тисячі ― за рішення про стягнення боргу на користь позивача", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у судді було виявлено та конфісковано 15 600 доларів США, запакованих у різні конверти.

СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: СБУ

Наразі тривають слідчі заходи, розглядається питання про вибір запобіжного заходу щодо фігуранта.

СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: СБУ

СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: СБУ

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру ексначальнику Київводоканалу. Чоловікові інкримінують розкрадання майже 65 млн бюджетних коштів під час боїв за столицю.