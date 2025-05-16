СБУ разоблачила масштабную финансовую схему в КГГА

Правоохранители. Фото: Нацполиция

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную финансовую схему в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА. Обыски, которые проводились 16 мая, подтвердили в КГГА.

Об этом информируют СМИ.

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Обыски в КГГА. Фото: stolica.news

В КГГА разоблачили масштабную схему — что известно

Как информируют СМИ, суть схемы заключалась в завышении объемов и стоимости предоставляемых услуг по перевозке социально уязвимых слоев населения в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

Так, предпринимателями совместно с должностными лицами КГГА системно завышалась стоимость аренды автомобилей "Социального такси", а также количество поездок и фактически предоставленных услуг. Впоследствии эти "избыточные" бюджетные средства выводились через подконтрольных ФЛП, переводились в наличные и присваивались участниками схемы.

В связи с разоблачением преступной деятельности, 16 мая 2025 года, сотрудниками СБУ проведена масштабная серия обысков в помещениях Департамента социальной и ветеранской политики КГГА, КНП "Социотерапия" и "Психиатрия". А также по местам жительства причастных должностных лиц.

Обыски в Департаменте подтвердили и в КГГА.

Скриншот сообщения КГГА

"В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА следователи Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области проводят обыск. Он осуществляется в рамках уголовного производства, открытого в декабре 2024 года.

Как отмечают в Департаменте, по этому производству уже были обыски, и Департамент предоставлял все запрашиваемые документы. Следователи ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области снова проводят выемку документов в помещении Департамента социальной политики КГГА", — говорится в сообщении КГГА.

По данным КГГА, это уже 8-й обыск в рамках указанного дела, три из которых проведены непосредственно в помещении Департамента.

Напомним, что Национальная полиция проводила более 200 обысков по Украине.

Кроме того, ранее ГБР провело обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди.