СБУ викрила масштабну фінансову схему в КМДА

Правоохоронці. Фото: Нацполіція

Служба безпеки України викрила масштабну фінансову схему у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА. Обшуки, які проводилися 16 травня, підтвердили у КМДА.

Про це інформують ЗМІ.

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Обшуки в КМДА. Фото: stolica.news

В КМДА викрили масштабну схему — що відомо

Як інформують ЗМІ, суть схеми полягала у завищенні обсягів та вартості наданих послуг з перевезення соціально вразливих верств населення в межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Так, підприємцями спільно з посадовими особами КМДА системно завищувалась вартість оренди автомобілів "Соціального таксі", а також кількість поїздок та фактично наданих послуг. Згодом ці "надлишкові" бюджетні кошти виводились через підконтрольних ФОПів, переводились у готівку та привласнювались учасниками схеми.

У звʼязку з викриттям злочинної діяльності, 16 травня 2025 року, співробітниками СБУ проведено масштабну серію обшуків у приміщеннях Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, КНП "Соціотерапія" та "Психіатрія". А також за місцями проживання причетних посадових осіб.

Обшуки у Департаменті підтвердили й у КМДА.

Скриншот повідомлення КМДА

"У Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області проводять обшук. Він здійснюється в межах кримінального провадження, відкритого у грудні 2024 року.

Як наголошують у Департаменті, за цим провадженням вже були обшуки, і Департамент надавав всі запитувані документи. Слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області знову проводять виїмку документів у приміщенні Департаменту соціальної політики КМДА", — йдеться у повідомленні КМДА.

За даними КМДА, це вже 8-й обшук у межах зазначеної справи, три з яких проведені безпосередньо у приміщенні Департаменту.

Нагадаємо, що Національна поліція проводила понад 200 обшуків по Україні.

Крім того, раніше ДБР провело обшуки у колишньої заступниці міністра економіки Світлани Панаіотіді.