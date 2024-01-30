СБУ арестовала агента ФСБ — он шпионил за Третьей штурмовой бригадой

Служба безопасности Украины. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины арестовала в Киеве агента ФСБ, который занимался шпионажем против Третьей штурмовой бригады и планировал получить работу на предприятии оборонной промышленности. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что задержанный пытался выявить и передать вражеской стороне информацию о местоположении запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ. Кроме того, он передавал координаты ключевых энергетических и тепловых объектов, обеспечивающих электричеством и отоплением основную часть гражданской инфраструктуры Киева.

Киберспециалисты СБУ выяснили, что он отправлял ФСБ данные об электростанциях, линиях электропередач и котельных КП "Киевтеплоэнерго". Эта информация была необходима врагу для организации целенаправленных атак на военную и критическую инфраструктуру Украины.

Агент ФСБ пытался устроиться на оборонный завод

Также выяснилось, что по заданию российских спецслужб агент попытался устроиться на работу на оборонный завод в Киевской области. Для этого он подготовил резюме и отправил его в отдел кадров стратегического предприятия. Если бы он получил работу, планировал собирать секретную информацию о типах и количестве вооружения, производимого на заводе.

"Однако сотрудники СБУ разоблачили враждебные намерения, задокументировали преступную деятельность российского агента и задержали его во время выполнения разведывательной задачи", — говорится в сообщении.

Переписка агента ФСБ. Фото: СБУ

Переписка агента ФСБ. Фото: СБУ

Кем оказался российский шпион

По информации следствия, арестован 52-летний житель Киева, который осенью 2023 года был завербован сотрудником ФСБ из Москвы и Московской области. Изначально общение киевлянина с представителем российской спецслужбы велось через прокремлевский Telegram, а затем в анонимном чате популярного мессенджера.

Агент РФ на суде. Фото: СБУ

Для определения местоположения потенциальных целей предатель осматривал улицы Киева и его окрестности, тайно фотографируя важные объекты. Теперь за свои действия он может быть приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, что СБУ успешно выявила и задержала агента ФСБ, который планировал нанесение ракетно-артиллерийских ударов по местоположениям украинской обороны в Донецкой области. В частности, он готовил удары по военным штабам возле Авдеевки, и теперь ему за это грозит пожизненное заключение.

Кроме того, в Украине судили российского информатора, который шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. За работу на врага он получил 12 лет заключения.