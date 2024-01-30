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СБУ заарештувала агента ФСБ — він шпигував за третьою штурмовою бригадою

30 січня 2024 12:41
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ заарештувала агента ФСБ — він шпигував за третьою штурмовою бригадою
Служба безпеки України. Фото: ssu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України заарештувала у Києві агента ФСБ, який займався шпигунством проти Третьої штурмової бригади та планував отримати роботу на підприємстві оборонної промисловості. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що затриманий намагався виявити та передати ворожій стороні інформацію про місцеперебування запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ. Крім того, він передавав координати ключових енергетичних та теплових об'єктів, які забезпечують електрику та опалення основну частину цивільної інфраструктури Києва.

Кіберфахівці СБУ з'ясували, що він надсилав ФСБ дані про електростанції, лінії електропередач та котельні КП "Київтеплоенерго". Ця інформація була необхідна ворогові для організації цілеспрямованих атак на військову та критичну інфраструктуру України.

Агент ФСБ намагався влаштуватися на оборонний завод

Також з'ясувалося, що за завданням російських спецслужб агент спробував влаштуватися на роботу в оборонний завод у Київській області. Для цього він підготував резюме та відправив його до відділу кадрів стратегічного підприємства. Якби він отримав роботу, планував збирати секретну інформацію про типи та кількість озброєння, що виробляється на заводі.

"Однак співробітники СБУ викрили ворожі наміри, задокументували злочинну діяльність російського агента та затримали його під час виконання розвідувального завдання", — йдеться у повідомленні.

агент ФСБ
Листування агента ФСБ. Фото: СБУ
агент ФСБ
Листування агента ФСБ. Фото: СБУ

Ким виявився російський шпигун

За інформацією слідства, заарештовано 52-річного мешканця Києва, який восени 2023 року був вербований співробітником ФСБ з Москви та Московської області. Спочатку спілкування киянина з представником російської спецслужби велося через прокремлівський Telegram, а згодом в анонімному чаті популярного месенджера.

агент ФСБ
Агент РФ на суді. Фото: СБУ

Для визначення місця розташування потенційних цілей, зрадник оглядав вулиці Києва та його околиці, таємно фотографуючи важливі об'єкти. Тепер за свої дії він може бути засуджений до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, що СБУ успішно виявила та затримала агента ФСБ, який планував завдання ракетно-артилерійських ударів по місцях української оборони в Донецькій області. Зокрема, він готував удари по військових штабах біля Авдіївки, і тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Крім того, в Україні судили російського інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. За роботу на ворога він отримав 12 років ув'язнення.

СБУ
Київ
стеження
шпигунство
ФСБ
оборонна сфера
війна в Україні
арешт
Росія
штурмова бригада

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