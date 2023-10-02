СБУ арестовала в Киеве агента ФСБ, собиравшего данные об "Армии дронов"

Сотрудники СБУ и задержанный росагент. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве завербованного ФСБ предателя. Он пытался разведать локацию пребывания украинских защитников и работников СБУ в столице.

Об этом сообщает КМВА.

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По сообщению силовиков, арестованный оказался 49-летним местным предпринимателем. В ФСБ заинтересовались его антиукраинскими комментариями в соцсетях, а впоследствии он был завербован по одобренному поручению директора российского силового ведомства Александра Бортникова. Злоумышленник должен был собирать разведданные о спецподразделениях Вооруженных сил Украины и СБУ, которые используют беспилотники.

Конфискованные вещи предателя. Источник: СБУ

Для этого он пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов". После зачисления в заведение он должен был установить локации военных полигонов, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками.

Переписка злоумышленника с куратором ФСБ Источник: СБУ

"По имеющимся данным, россияне готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и СБУ. Установлено, что злоумышленник обходил улицы Киева как рядовой житель и фиксировал на камеру локации украинских защитников на территории города", — сообщают силовики.

КМВА призывает не снимать военные объекты ВСУ

В СБУ добавляют: в случае успешного выполнения враждебных задач, российские захватчики "гарантировали" своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карту. В ведомстве уже сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.111 УКУ "Государственная измена в условиях военного положения".

В КМВА призвали не верить ни одному слову ФСБшников и других спецслужб, и в случае минимального подозрения — ставить в известность СБУ.

"Если вы заметили человека, который фотографирует военных, технику, важные объекты или локации — набирайте горячую линию СБУ. И следите за собственной информационной гигиеной. Если вы владеете информацией об украинских Силах обороны — не разглашайте ее, ведь это может навредить нашим защитникам", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее СБУ арестовало соисполнителя нападения на активиста Сергея Стерненко. Ему инкриминируют перевозку наркотиков из Латинской Америки. А перед этим силовики провели операцию в Курской области России, результатом которой стал блекаут.