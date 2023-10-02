СБУ заарештувала в Києві агента ФСБ, який збирав дані про "Армію дронів"

Співробітники СБУ та затриманий росагент. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Києві завербованого ФСБ зрадника. Він намагався розвідати локації перебування українських захисників та працівників СБУ в столиці.

Про це повідомляє КМВА.

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За повідомленням силовиків, заарештований виявився 49-річним місцевим підприємцем. У ФСБ зацікавились його антиукраїнськими коментарями у соцмережах, а згодом його було завербовано за схваленим дорученням очільника російського силового відомства Олександра Бортнікова. Зловмисник повинен був збирати розвіддані про спецпідрозділи Збройних сил України та СБУ, які використовують безпілотники.

Конфісковані речі зрадника. Джерело: СБУ

Для цього він намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл "Армії дронів". Після зарахування до закладу він мав встановити локації військових полігонів, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками.

Листування зловмисника з куратором ФСБ. Джерело: СБУ

"За наявними даними, росіяни готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та СБУ. Встановлено, що зловмисник обходив вулиці Києва як пересічний мешканець і фіксував на камеру локації українських захисників на території міста", — повідомляють силовики.

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В СБУ додають: у разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники "гарантували" своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку. У відомстві вже повідомили йому про підозру за ч.2 ст.111 ККУ "Державна зрада в умовах воєнного стану".

В КМВА закликали не вірити жодному слову ФСБшників та інших спецслужб і у разі мінімальної підозри — ставити до відома СБУ.

"Якщо ви помітили людину, яка фотографує військових, техніку, важливі об’єкти чи локації, набирайте гарячу лінію СБУ. І слідкуйте за власною інформаційною гігієною. Якщо ви володієте інформацією про українські Сили оборони — не розголошуйте її, адже це може нашкодити нашим захисникам", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше СБУ заарештувало співвиконавця нападу на активіста Сергія Стерненка. Йому інкримінують перевезення наркотиків з Латинської Америки. А перед цим силовики провели операцію в Курській області Росії, результатом якої став блекаут.