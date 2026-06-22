СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые готовили теракт в Киеве

Задержание подозреваемых в подготовке теракта. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракт в Киеве. Киевский маркетолог вместе с военнослужащим-дезертиром заложили взрывчатку под генератор в Шевченковском районе Киева, чтобы устроить пожар по заказу ФСБ. Их задержали по дороге в Черниговскую область, откуда мужчины планировали переплыть реку и нелегально сбежать в Россию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ.

СБУ предотвратила теракт в Киеве в Шевченковском районе

Оперативники СБУ и Нацполиции задержали в пассажирском поезде двух мужчин, работавших на российскую ФСБ. Они направлялись в Черниговскую область, откуда надеялись бежать в Россию. Для этого российские агенты даже прихватили с собой надувную лодку, поскольку планировали переплыть реку, добраться до Беларуси, а оттуда уже перебраться в Россию. За успешное бегство и совершенную диверсию кураторы обещали им должности в своих спецслужбах.

Находясь в вагоне, мужчины собирались дистанционно взорвать самодельную бомбу в Киеве. Следуя инструкциям из РФ, они спрятали зажигательное устройство под генератором возле одного из административных зданий в центре города.

Самодельное взрывное устройство. Фото: СБУ

Чтобы российские заказчики могли наблюдать за терактом в режиме реального времени, киевляне замаскировали напротив места преступления телефон с камерой. К нему прикрепили ещё одно взрывное устройство, которое по плану должно было взорвать устройство позже, чтобы уничтожить все улики.

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Работать на врага вызвались двое киевлян. Один из них был столичным маркетологом, другой оказался военным, самовольно дезертировавшим со службы. Россияне вышли на них через Telegram, где мужчины открыто поддерживали политику Кремля в комментариях. Во время обыска следователи обнаружили у них телефоны с перепиской и резиновую лодку.

Компоненты для взрывчатки. Фото: СБУ

Как выяснило следствие, подготовка к взрыву в столице была не единственной их задачей. До этого российские кураторы устроили агентам проверку. Они приказали им оборудовать тайник с оружием и боеприпасами в лесополосе под Киевом и передать его координаты. Также дезертир успел сдать россиянам секретные данные о своём полигоне, а именно о том, где он расположен, сколько там вооружения и солдат. Служба безопасности уже усилила охрану этих объектов.

Детали взрывчатки. Фото: СБУ

В настоящее время оба задержанных находятся в СИЗО. Им официально сообщили о подозрении в покушении на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Следователи также готовятся предъявить обвинение в государственной измене во время военного положения. За содеянное мужчинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперацию проводили столичные подразделения СБУ и уголовного розыска Нацполиции при поддержке пограничников и прокуратуры города.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, как 22 мая в Киеве была нейтрализована масштабная агентурная сеть ФСБ РФ, которая занималась сбором точных координат для нанесения будущих ракетно-дроновых ударов по столице и Одесской области. Оказалось, что одного из своих ключевых информаторов российская разведка держала «в спящем режиме» более 10 лет.

Также недавно в квартире руководителя одного из подразделений детективов НАБУ обнаружили скрытые средства для нелегального сбора информации. В Бюро официально заявили, что зафиксировали причастность к установке «прослушки» действующего сотрудника Службы безопасности Украины, по данному факту уже начато досудебное расследование.

А еще СБУ официально подтвердила, что во время резонансного ночного обстрела Киево-Печерской лавры 15 июня российская армия использовала ударный беспилотник типа «Шахед» (обозначенный оккупантами как «Герань-2»). Следственно-оперативная группа обнаружила характерные фрагменты фюзеляжа и остатки двигателя вражеского аппарата непосредственно у полуразрушенной взрывом стены храма.