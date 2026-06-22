СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували теракт у Києві

Затримання підозрюваних у підготовці до теракту. Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України завадили здійсненню теракту в Києві. Столичний маркетолог разом із військовим-дезертиром заклали вибухівку під генератор у Шевченківському районі Києва, щоб влаштувати пожежу на замовлення ФСБ. Їх схопили дорогою на Чернігівщину, звідки чоловіки планували переплисти річку і нелегально втекти до Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ.

СБУ запобігла теракту в Києві у Шевченківському районі

Оперативники СБУ та Нацполіції затримали у пасажирському поїзді двох чоловіків, які працювали на російську ФСБ. Вони прямували на Чернігівщину, звідки сподівалися втекти до Росії. Для цього російські агенти навіть прихопили з собою надувний човен, оскільки планували переплисти річку, дістатися Білорусі, а звідти вже перебратися до Росії. За успішну втечу та виконану диверсію куратори обіцяли їм посади у своїх спецслужбах.

Перебуваючи у вагоні, чоловіки збиралися дистанційно підірвати саморобну бомбу в Києві. За інструкціями з РФ вони сховали запальний пристрій під генератором біля однієї з адміністративних будівель у центрі міста.

Саморобна вибухівка. Фото: СБУ

Щоб російські замовники могли спостерігати за терактом у реальному часі, кияни замаскували навпроти місця злочину телефон із камерою. До нього прикріпили ще одну вибухівку, яка за планом мала рознести пристрій згодом, щоб знищити всі докази.

Читайте також:

Працювати на ворога зголосилися двоє киян. Один із них був столичним маркетологом, інший виявився військовим, який самовільно втік зі служби. Росіяни вийшли на них через Telegram, де чоловіки відкрито підтримували політику Кремля у коментарях. Під час обшуку слідчі знайшли в них телефони з переписками та гумовий човен.

Елементи до вибухівки. Фото: СБУ

Як з'ясувало слідство, підготовка до вибуху в столиці була не єдиним їхнім завданням. До цього російські куратори влаштували агентам перевірку. Вони наказали їм облаштувати схованку зі зброєю та боєприпасами у лісосмузі під Києвом і передати її координати. Також дезертир встиг злити росіянам секретні дані про свій полігон, а саме де він розташований, скільки там озброєння та солдатів. Служба безпеки вже посилила захист цих об'єктів.

Деталі від вибухівки. Фото: СБУ

Наразі обоє затриманих перебувають у СІЗО. Їм офіційно повідомили про підозру в закінченому замаху на терористичний акт (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України). Слідчі також готуються висунути звинувачення у державній зраді під час воєнного стану. За скоєне чоловікам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили столичні підрозділи СБУ та карного розшуку Нацполіції за підтримки прикордонників і прокуратури міста.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, як 22 травня у Києві було нейтралізовано масштабну агентурну мережу ФСБ РФ, яка займалася збором точних координат для нанесення майбутніх ракетно-дронових ударів по столиці та Одеській області. Виявилося, що одного зі своїх ключових інформаторів російська розвідка тримала "у сплячому режимі" понад 10 років.

Також нещодавно в квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили приховані засоби для нелегального збору інформації. У Бюро офіційно заявили, що зафіксували причетність до встановлення "прослушки" чинного співробітника Служби безпеки України, за цим фактом уже розпочато досудове розслідування.

А ще СБУ офіційно підтвердила, що під час резонансного нічного обстрілу Києво-Печерської лаври від 15 червня російська армія використала ударний безпілотник типу "Шахед" (маркований окупантами як "Герань-2"). Слідчо-оперативна група виявила характерні фрагменти фюзеляжу та залишки двигуна ворожого апарату безпосередньо біля напівзруйнованої вибухом стіни храму.