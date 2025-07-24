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Главная Киев СБУ предотвратила теракт в центре Киева — что известно

СБУ предотвратила теракт в центре Киева — что известно

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 13:26
В центре Киева задержали женщину, которая планировала теракт
Взрывотехника на месте происшествия. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в среду, 23 июля, предотвратила теракт в центре Киева. Задержали женщину, которая пыталась взорвать кафе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 24 июля.

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Планировали теракт в Киеве

По данным СБУ, женщина планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства, общей мощностью почти 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Взрывчатку должны были активировать российские спецслужбы вечером, чтобы погибло как можно больше людей. Правоохранители разоблачили женщину и задержали во время того, как она зашла в заведение со взрывчаткой в сумке.

Сумка з саморобними вибуховими пристроями, яку затримана намагалася залишити в київській кав’ярні
Сумка со взрывчаткой. Фото: СБУ

Известно, что ею оказалась киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив женщину, что это якобы "задание СБУ". От российского куратора она получила геолокацию места, где должна была оставить устройство.

Мобільний телефон із доказами зв’язку підозрюваної з російськими спецслужбами
Изъятый телефон, фото: СБУ

У подозреваемой изъяли телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами, сейчас решается вопрос о квалификации действий.

"Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины", — отметили в СБУ.

Момент затримання жінки, яка планувала теракт у центрі Києва 23 липня
Задержание женщины. Фото: СБУ

Напомним, СБУ задержала агентов РФ, которые готовили одну из самых масштабных диверсий в Одесской области. Они планировали скорректировать удар по хранилищу селитры в порту.

А в Харькове задержали российского диверсанта, который согласился взорвать ключевые электростанции города.

СБУ теракт Киев взрыв ФСБ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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