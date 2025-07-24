У центрі Києва затримали жінку, яка планувала теракт

Вибухотехніка на місці події. Фото: СБУ

Служба безпеки України у середу, 23 липня, запобігла теракту у центрі Києва. Затримали жінку, яка намагалася підірвати кафе.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 24 липня.

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За даними СБУ, жінка планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої, загальною потужністю майже 1,5 кілограма у тротиловому еквіваленті.

Вибухівку мали активувати російські спецслужби увечері, аби загинуло якнайбільше людей. Правоохоронці викрили жінку та затримали під час того, як вона зайшла в заклад із вибухівкою в сумці.

Сумка з вибухівкою. Фото: СБУ

Відомо, що нею виявилась киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що це нібито "завдання СБУ". Від російського куратора вона отримала геолокацію місця, де мала залишити пристрій.

Вилучений телефон. Фото: СБУ

У підозрюваної вилучили телефон із доказами її контактів з окупантами, наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій.

"Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України", — наголосили в СБУ.

Затримання жінки. Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала агентів РФ, які готували одну з наймасштабніших диверсій на Одещині. Вони планували скоригувати удар по сховищу селітри у порту.

А в Харкові затримали російського диверсанта, який погодився підірвати ключові електростанції міста.