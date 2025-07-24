У центрі Києва затримали жінку, яка планувала теракт

СБУ запобігла теракту в центрі Києва — що відомо
Служба безпеки України у середу, 23 липня, запобігла теракту у центрі Києва. Затримали жінку, яка намагалася підірвати кафе.
Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 24 липня.
Планували теракт у Києві
За даними СБУ, жінка планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої, загальною потужністю майже 1,5 кілограма у тротиловому еквіваленті.
Вибухівку мали активувати російські спецслужби увечері, аби загинуло якнайбільше людей. Правоохоронці викрили жінку та затримали під час того, як вона зайшла в заклад із вибухівкою в сумці.
Відомо, що нею виявилась киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що це нібито "завдання СБУ". Від російського куратора вона отримала геолокацію місця, де мала залишити пристрій.
У підозрюваної вилучили телефон із доказами її контактів з окупантами, наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій.
"Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України", — наголосили в СБУ.
Нагадаємо, СБУ затримала агентів РФ, які готували одну з наймасштабніших диверсій на Одещині. Вони планували скоригувати удар по сховищу селітри у порту.
А в Харкові затримали російського диверсанта, який погодився підірвати ключові електростанції міста.
Читайте Новини.LIVE!