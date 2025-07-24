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Головна Київ СБУ запобігла теракту в центрі Києва — що відомо

СБУ запобігла теракту в центрі Києва — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 13:26
У центрі Києва затримали жінку, яка планувала теракт
Вибухотехніка на місці події. Фото: СБУ

Служба безпеки України у середу, 23 липня, запобігла теракту у центрі Києва. Затримали жінку, яка намагалася підірвати кафе.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 24 липня.

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Планували теракт у Києві

За даними СБУ, жінка планувала залишити у кав’ярні два саморобних вибухових пристрої, загальною потужністю майже 1,5 кілограма у тротиловому еквіваленті.

Вибухівку мали активувати російські спецслужби увечері, аби загинуло якнайбільше людей. Правоохоронці викрили жінку та затримали під час того, як вона зайшла в заклад із вибухівкою в сумці.

Сумка з саморобними вибуховими пристроями, яку затримана намагалася залишити в київській кав’ярні
Сумка з вибухівкою. Фото: СБУ

Відомо, що нею виявилась киянка, яку окупанти завербували для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що це нібито "завдання СБУ". Від російського куратора вона отримала геолокацію місця, де мала залишити пристрій.

Мобільний телефон із доказами зв’язку підозрюваної з російськими спецслужбами
Вилучений телефон. Фото: СБУ

У підозрюваної вилучили телефон із доказами її контактів з окупантами, наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій.

"Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України", — наголосили в СБУ.

Момент затримання жінки, яка планувала теракт у центрі Києва 23 липня
Затримання жінки. Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала агентів РФ, які готували одну з наймасштабніших диверсій на Одещині. Вони планували скоригувати удар по сховищу селітри у порту. 

А в Харкові затримали російського диверсанта, який погодився підірвати ключові електростанції міста.

СБУ теракт Київ вибух ФСБ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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