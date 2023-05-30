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СБУ задержала двух агентов из РФ, которые хотели шпионить на оборонном заводе Киева

30 мая 2023 13:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
СБУ задержала двух агентов из РФ, которые хотели шпионить на оборонном заводе Киева
Служба безопасности Украины на задержании. Фото: СБУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Служба безопасности Украины разоблачила двух шпионов Российской Федерации. Они хотели устроить своего агента на оборонный завод в Киеве. Мужчине пообещали лояльное отношение после захвата столицы.

Об этом информирует СБУ.

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Разоблачение шпионов РФ

Служба безопасности сообщила, что разоблачены еще два российских шпиона, которые причастны к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Одним из них является сотрудник главного управления международного военного сотрудничества минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий. Второй – заместитель директора правового департамента министерства экономического развития страны-агрессора Виталий Техтелев.

Они в начале полномасштабного вторжения дистанционно завербовали жителя Киева. Задачей мужчины было устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе. Агент должен собирать и передавать россиянам разведданные. Они также интересовались последствиями российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева.

В начале 2023 года СБУ задержала вражеского агента и сообщила ему о подозрении в государственной измене. Мужчина предоставил персональные данные шпионов из РФ.

Отмечается, что связь с россиянами предатель поддерживал через мессенджер. Ему пообещали, что российские военные будут лояльно относиться к нему после захвата Киева.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим россиянам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж совершен по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что служба безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одного информатора ГУР. Он собирал для оккупантов разведданные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.

Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю из Крыма. По их данным, он помогал россиянам захватить детский лагерь "Артек".

Государственное бюро расследований объявило подозрение бывшему украинскому правоохранителю. Перейдя на службу к крымским оккупантам, он в составе ФСБ терроризировал крымских татар и пленных украинцев.

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