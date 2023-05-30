СБУ затримала двох агентів з РФ, які хотіли шпигувати на оборонному заводі Києва

Служба безпеки Україна на затриманні. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила двох шпигунів Російської Федерації. Вони хотіли влаштувати свого агента до оборонного заводу у Києві. Чоловіку пообіцяли лояльне ставлення після захоплення столиці.

Про це інформує СБУ.

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Викриття шпигунів РФ

Служба безпеки повідомила, що викрито ще двох російських шпіонів, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України. Одним із них — співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони РФ полковник Дмитро Гулій. Другий — заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв.

Вони на початку повномасштабного вторгнення дистанційно завербували мешканця Києва. Завданням чоловіка було влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні. Агент мав збирати та передавати росіянам розвіддані. Також вони цікавились наслідками російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва.

На початку 2023 року СБУ затримала ворожого агента і повідомила йому про підозру у державній зраді. Чоловік надав персональні дані шпигунів з РФ.

Зазначається, що зв’язок з росіянами зрадник підтримував через месенджер. Йому пообіцяли, що російські військові будуть лояльно до нього ставитись після захоплення Києва.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом росіянам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що служба безпеки України затримала на Донеччині ще одного інформатора ГУР. Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю з Криму. За їхніми даними, він допомагав росіянам захопити дитячий табір "Артек".

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