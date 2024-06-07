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СБУ задержала экснардепку, организовавшую схему уклонения от мобилизации

7 июня 2024 13:32
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
СБУ задержала бывшую народную депутатку за организацию схемы уклонения от мобилизации
Задержание бывшего народного депутата. Фото: СБУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Киеве СБУ задержала бывшую народную депутатку вместе с сообщниками, предлагавшими своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации. Во время обыска по месту работы и проживания у фигурантов было обнаружено более 40 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 7 июня.

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В СБУ сообщили о задержании в Киеве бывшей народной депутатки, входящей в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины. Женщина вместе с сообщниками ежемесячно "зарабатывала" на уклонистах до 100 тысяч долларов.

СБУ задержала в Киеве бывшую народную депутатку, которая вместе с сообщниками ежемесячно «зарабатывала» на ухилянтах до 100 тыс. долларов
Деньги, которые правоохранители обнаружили во время обысков. Фото: СБУ

По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний. Их клиентами были военнообязанные, пытавшиеся уклониться от службы.

"Сначала их фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у них профессиональное заболевание, а затем назначали группу инвалидности", — сообщают в СБУ.

По имеющейся информации, организатор схемы и ее сообщник из Львовской области были задержаны в Киеве "на горячем" во время передачи "отката" в размере 32 тысяч долларов США.

СБУ задержала экснардепку, организовавшую схему уклонения от мобилизации - фото 2
Обыск у фигурантов дела. Фото: СБУ

По данным следствия, ежемесячно незаконная деятельность группировки во главе с эксдепутаткой приносила им почти 100 тысяч долларов региона" , — говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов было обнаружено более 40 млн грн, медицинские документы и черновые записи с учетом клиентов. Организаторы преступной группировки и четыре его участника сообщены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время идет расследование. Согласно санкциям статей, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что СБУ удалось разоблачить три схемы, которыми пользовались уклонисты для выезда за границу. Организаторы незаконной переправки мужчин за границу были задержаны.

Также СБУ в Запорожье задержала агента ФСБ, который планировал совершить теракты против военных территориального центра комплектации.

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