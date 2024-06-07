СБУ затримала колишню народну депутатку за організацію схеми ухилення від мобілізації

Затримання колишньої народної депутатки. Фото: СБУ

У Києві СБУ затримала колишню народну депутатку разом із спільниками, які пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації. Під час обшуку за місцем роботи і проживання у фігурантів виявили понад 40 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 7 червня.

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У СБУ повідомили про затримання в Києві колишньої народної депутатки, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини. Жінка разом зі спільниками щомісяця "заробляла" на ухилянтах до 100 тисяч доларів.

Гроші, які правоохоронці виявили під час обшуків. Фото: СБУ

За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Їхніми клієнтами були військовозобов'язані, які намагалися ухилитися від служби.

"Спочатку їх фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім "діагностували" в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності", — повідомляють у СБУ.

За наявною інформацією, організаторка схеми та її спільник зі Львівщини були затримані в Києві "на гарячому" під час передачі "відкату" у розмірі 32 тисяч доларів США.

Обшук у фігурантів справи. Фото: СБУ

"За даними слідства, щомісяця незаконна діяльність угруповання на чолі з ексдепутаткою приносила їм майже 100 тисяч доларів. Ці кошти розподілялися між спільниками, серед яких були двоє завідувачів відділень медустанови, лікар-профпатолог, координатор на Львівщині та кілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону", — йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів було виявлено понад 40 млн грн, медичні документи та чорнові записи з обліком клієнтів. Організаторці злочинного угруповання та чотирьом його учасникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі триває розслідування. Відповідно до санкцій статей, зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що СБУ вдалося викрити три схеми, якими користувалися ухилянти для виїзду за кордон. Організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон було затримано.

Також СБУ на Запоріжжі затримала агента ФСБ, який планував здійснити теракти проти військових територіального центру комплектації.