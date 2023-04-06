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СБУ задержала сторонников "Вагнера", призывавших в соцсетях к захвату власти Украины

6 апреля 2023 15:22
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Агитаторы призвали захватить власть Украины
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

СБУ задержала троих вражеских агитаторов. Они в социальных сетях разжигали призывы по захвату власти Украины и поддерживали движение "Вагнера".

Об этом информирует СБУ.

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СБУ разоблачила еще трех прокремлевских интернет - агитаторов в нескольких регионах нашего государства. Они публично оправдывали российскую вооруженную агрессию и распространяли призывы к насильственному захвату власти в Украине. Для этого злоумышленники распространяли враждебные призывы с анонимных страниц в социальных сетях, включая запрещенные в Украине. Материал для деструктивного контента брали из российских интернет - ресурсов.

поклонники Вагнера

В Киевской области киберспециалисты СБУ заблокировали преступную деятельность переселенки из Мариуполя, создавшей несколько пропагандистских страниц в соцсетях. Один из анонимных аккаунтов был ориентирован на пользователей из стран Евросоюза. Именно этот ресурс злоумышленница использовала для попыток дискредитации сил обороны и искажения исторических фактов об Украине.

поклонники Вагнера

поклонники Вагнера

Кроме этого, задержан пророссийский интернет-агитатор из Бучи. В соцсети "Одноклассники" он оправдывал военные преступления оккупантов и популяризировал группу "Вагнера" и ее владельца Пригожина. СБУ установила, что во время оккупации Бучи мужчина с семьей эвакуировался в Прикарпатье. При этом в соцсети жалел, что захватчикам не удалось "взять" Киев за три дня, чтобы свергнуть "нацистский режим".

поклонники Вагнера

  • поклонники Вагнера

Напомним, что оккупанты вывезли из временно захваченного Мелитополя в Запорожской области коллаборанта Максима Зубарева, которого 3 апреля взорвали в собственном автомобиле. Его состояние настолько тяжелое, что захватчикам пришлось унести его из города.

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