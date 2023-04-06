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СБУ затримала прихильників "Вагнера", які в соцмережах закликали до захоплення влади України

6 квітня 2023 15:22
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Агітатори закликали захопити владу України
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

СБУ затримала трьох ворожих агітаторів. Вони в соціальних мережах розпалювали заклики щодо захоплення влади України та підтримували рух "Вагнера".

Про це інформує СБУ.

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Затримали прихильників "Вагнера"

СБУ викрила ще трьох прокремлівських інтернет-агітаторів у кількох регіонах нашої держави. Вони публічно виправдовували російську збройну агресію та поширювали заклики до насильницького захоплення влади в Україні. Для цього зловмисники поширювали ворожі заклики з анонімних сторінок у соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні. Матеріал для деструктивного контенту брали з російських інтернет-ресурсів.

прихильники Вагнера

У Київській області кіберфахівці СБУ заблокували злочинну діяльність переселенки з Маріуполя, яка створила декілька пропагандистських сторінок у соцмережах. Один з анонімних акаунтів був орієнтований на користувачів з країн Євросоюзу. Саме цей ресурс зловмисниця використовувала для спроб дискредитації Сил оборони та викривлення історичних фактів про Україну.

прихильники Вагнера

прихильники Вагнера

Крім цього, затримано проросійського інтернет-агітатора із Бучі. В соцмережі "Одноклассники" він виправдовував воєнні злочини окупантів та популяризував групу "Вагнера" і її власника Пригожина. СБУ встановила, що під час окупації Бучі чоловік із родиною евакуювався на Прикарпаття. При цьому, в соцмережі шкодував, що загарбникам не вдалося "взяти" Київ за три дні, аби скинути "нацистський режим".

прихильники Вагнера

  • прихильники Вагнера

Нагадаємо, що окупанти вивезли з тимчасово захопленого Мелітополя в Запорізькій області колаборанта Максима Зубарєва, якого 3 квітня підірвали у власному автомобілі. Його стан настільки важкий, що загарбникам довелося забрати його з міста.

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