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СБУ задержала женщину, которая "сливала" врагу опорные пункты ВСУ во время боев за Киев

8 мая 2024 15:40
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
СБУ задержала женщину, которая "сливала" врагу опорные пункты ВСУ во время боев за Киев
Задержание подозреваемой. Фото: СБУ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Сотрудники Службы безопасности задержали в Киевской области женщину, которая "сливала" россиянам геолокации опорных пунктов ВСУ во время боев за Киев, в начале полномасштабного вторжения. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресслужба Служба безопасности Украины в среду, 8 мая.

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Служба безопасности задержала в Киевской области вражескую приспешницу, которая в начале полномасштабного вторжения России пыталась помочь агрессору захватить столицу Украины.

В течение марта 2022 года она дистанционно передавала врагу геолокации подразделений ВСУ, оборонявших город.

Больше всего россиян интересовали места базирования опорных пунктов, блокпостов и огневых позиций тяжелой артиллерии украинских войск.

 

задержание
Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

После провала вражеского наступления на столицу фигурантка свернула разведывательную активность во избежание правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее преступные действия и задержали в собственном доме.

По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, находившаяся в агентурном аппарате российской разведки.

 

переписка с врагом
Переписка с врагом. Фото: СБУ

По указанию окупантов она объезжала на собственном авто пригороде Киева и фиксировала локации наибольшего сосредоточения украинских защитников. Особое внимание обращала на огневые позиции и противотанковые заграждения на ключевых автотрассах. Полученные координаты женщина отправляла в специально созданный Тelegram-бот российской спецслужбы.

Кураторы из России использовали разведывательную информацию от агента для планирования наступательных операций во время боев за Киев.

 

переписка с врагом
Переписка с врагом. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении. В настоящее время она находится под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Напомним, Служба безопасности Украины раскрыла и задержала предателя, собиравшего разведданные о силах обороны в Николаевской области для ФСБ России. Мужчине грозит более десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.

Также мы сообщали, что специалисты СБУ разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

СБУ
Киев
правосудие
Коллаборант
война в Украине
измена

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