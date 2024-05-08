СБУ затримала жінку, яка "зливала" ворогу опорні пункти ЗСУ під час боїв за Київ

Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали на Київщині жінку, яка "зливала" росіянам геолокації опорних пунктів ЗСУ під час боїв за Київ на початку повномасштабного вторгнення. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України в середу, 8 травня.

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Служба безпеки затримала на Київщині ворожу поплічницю, яка на початку повномасштабного вторгнення Росії намагалась допомогти агресору захопити столицю України.

Протягом березня 2022 року вона дистанційно передавала ворогу геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли місто.

Найбільше росіян цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ.

Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

Після провалу ворожого наступу на столицю фігурантка згорнула розвідувальну активність, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії та затримали у власному помешканні.

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки.

Листування з ворогом. Фото: СБУ

За вказівкою окупантів вона об’їжджала на власному авто передмістя Києва та фіксувала локації найбільшого зосередження українських захисників. Особливу увагу звертала на вогневі позиції та протитанкові загородження на ключових автотрасах. Отримані координати жінка надсилала у спеціально створений Телеграм-бот російської спецслужби.

Куратори з РФ використовували розвідувальну інформацію від агентки для планування наступальних операцій під час боїв за Київ.

Листування з ворогом. Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України розкрила і затримала зрадника, який збирав розвіддані про сили оборони на Миколаївщині для ФСБ Росії. Чоловіку грозить понад десять років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що житель Одеської області працював на агента ворожої розвідки та поширював дані про ЗСУ. Чоловіка викрили, наразі він засуджений до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що фахівці СБУ викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Так, він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.