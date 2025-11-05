Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев СБУ сорвала попытку россиян ударить по энергосети Киева

СБУ сорвала попытку россиян ударить по энергосети Киева

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 13:22
обновлено: 13:35
СБУ задержала агента ФСБ который собирал данные об энергообъектах Киева
Задержанный корректировщик. Фото: СБУ

На Киевщине Служба безопасности Украины задержала еще одного участника агентурной сети ФСБ, причастного к наведению российских ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Киева. По данным следствия, эта ячейка российской разведки была разоблачена весной 2024 года. Первого ее участника задержали еще в мае — он передавал оккупантам координаты подразделений Сил обороны, за что уже получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Реклама
Читайте также:

Мужчина согласился предоставлять россиянам координаты объектов электроснабжения

Новым задержанным оказался 49-летний работник станции технического обслуживания из Киевской области. Мужчина попал в поле зрения ФСБ после того, как искал "легкий заработок" в мессенджере Telegram.

СБУ
Переписка с куратором. Фото: СБУ
Шпигуни в Україні
Переписка мужчины с ФСБ. Фото: СБУ

Получив инструкции от российских спецслужб, агент собирал данные о техническом состоянии энергообъектов в столичном регионе и передавал координаты объектов куратору. Среди его задач было выявление электроподстанций, обеспечивающих электроснабжение столицы, а также наблюдение за запасными пунктами базирования украинских военных.

Сотрудники СБУ задокументировали его деятельность, изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с россиянами и задержали фигуранта.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Задержанный находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове задержали агента, который хотел совершить теракт по указанию российских спецслужб.

Также СБУ задержала в октябре российского шпиона, который искал расположение средств ПВО и аэродромов на Киевщине и Полтавщине.

Киев шпионаж обстрелы ФСБ ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации