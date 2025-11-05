СБУ задержала агента ФСБ который собирал данные об энергообъектах Киева

Задержанный корректировщик. Фото: СБУ

На Киевщине Служба безопасности Украины задержала еще одного участника агентурной сети ФСБ, причастного к наведению российских ракетных и дроновых атак на энергетическую инфраструктуру Киева. По данным следствия, эта ячейка российской разведки была разоблачена весной 2024 года. Первого ее участника задержали еще в мае — он передавал оккупантам координаты подразделений Сил обороны, за что уже получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мужчина согласился предоставлять россиянам координаты объектов электроснабжения

Новым задержанным оказался 49-летний работник станции технического обслуживания из Киевской области. Мужчина попал в поле зрения ФСБ после того, как искал "легкий заработок" в мессенджере Telegram.

Переписка с куратором. Фото: СБУ

Переписка мужчины с ФСБ. Фото: СБУ

Получив инструкции от российских спецслужб, агент собирал данные о техническом состоянии энергообъектов в столичном регионе и передавал координаты объектов куратору. Среди его задач было выявление электроподстанций, обеспечивающих электроснабжение столицы, а также наблюдение за запасными пунктами базирования украинских военных.

Сотрудники СБУ задокументировали его деятельность, изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с россиянами и задержали фигуранта.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Задержанный находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове задержали агента, который хотел совершить теракт по указанию российских спецслужб.

Также СБУ задержала в октябре российского шпиона, который искал расположение средств ПВО и аэродромов на Киевщине и Полтавщине.